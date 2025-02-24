Двое молодых людей обстреляли окна техникума в Томске

По предварительным данным, стрельба велась с улицы из пневматического оружия

24 февраля 2025, 20:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Томске двое молодых людей открыли стрельбу по окнам Политехнического техникума. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Томской области.

"Сотрудниками полиции установлены двое участников инцидента, которые, по предварительным данным, произвели выстрелы по окнам из пневматического оружия", – рассказали в полиции.

Пострадавших нет. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Mash, учащимся пришлось около получаса оставаться на полу, прячась от выстрелов. По громкоговорителю было сказано держаться подальше от окон, не выходить из помещений и оставаться на полу.

Вскоре росгвардейцы задержали двоих молодых людей в возрасте около 20 лет. Предположительно, они не являются студентами техникума.