При стрельбе в шведской школе для взрослых погибло около десяти человек
Премьер Швеции заявил, что трагедия стала "самым страшным массовым убийством в истории страны"
05 февраля 2025, 11:15, ИА Амител
Около десяти человек погибло при стрельбе в шведском городе Эребру. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в местной полиции.
Инцидент произошел днем во вторник, 4 февраля, в школе Campus Risbergska, где проходят обучение взрослые. Газета Expressen со ссылкой на источники писала, что преступник покончил с собой.
Сейчас правоохранители устанавливают личность жертв трагедии. Общее число пострадавших пока неизвестно, однако ранее в полиции заявляли о пяти раненых.
Как сообщает ТАСС, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что трагедия стала "самым страшным массовым убийством в истории страны". В Дании 5 февраля из-за происшествия решили отменить вывешивание флагов в честь 53-летия королевы Марии. Король Дании Фредерик X в письме, адресованном королю Швеции Карлу XVI Густаву, направил шведскому народу свои соболезнования.
12:01:38 05-02-2025
шведской школе для взрослых"
Что за школа,чему учат? Это примерно как "фильмы для взрослых"?
12:45:48 05-02-2025
Малолетка (12:01:38 05-02-2025) шведской школе для взрослых"Что за школа,чему учат? Это ... Сразу видно школотрон. ума нет. Иногда лучше промолчать, за умного сойдешь.
13:27:49 05-02-2025
Малолетка (12:01:38 05-02-2025) шведской школе для взрослых"Что за школа,чему учат? Это ... Да молодцы, что есть "школа для взрослых!" А идиотов везде хватает
12:45:30 05-02-2025
Ну Россию же не обвинят?
14:23:46 05-02-2025
Школа для мигрантов.
14:26:29 05-02-2025
Гость (14:23:46 05-02-2025) Школа для мигрантов.... Вот это поворот