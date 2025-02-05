При стрельбе в шведской школе для взрослых погибло около десяти человек

Премьер Швеции заявил, что трагедия стала "самым страшным массовым убийством в истории страны"

05 февраля 2025, 11:15, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com / Jay Rembert

Около десяти человек погибло при стрельбе в шведском городе Эребру. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в местной полиции.

Инцидент произошел днем во вторник, 4 февраля, в школе Campus Risbergska, где проходят обучение взрослые. Газета Expressen со ссылкой на источники писала, что преступник покончил с собой.

Сейчас правоохранители устанавливают личность жертв трагедии. Общее число пострадавших пока неизвестно, однако ранее в полиции заявляли о пяти раненых.

Как сообщает ТАСС, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что трагедия стала "самым страшным массовым убийством в истории страны". В Дании 5 февраля из-за происшествия решили отменить вывешивание флагов в честь 53-летия королевы Марии. Король Дании Фредерик X в письме, адресованном королю Швеции Карлу XVI Густаву, направил шведскому народу свои соболезнования.