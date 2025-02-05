НОВОСТИПроисшествия

При стрельбе в шведской школе для взрослых погибло около десяти человек

Премьер Швеции заявил, что трагедия стала "самым страшным массовым убийством в истории страны"

05 февраля 2025, 11:15, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com / Jay Rembert
Патроны / Фото: unsplash.com / Jay Rembert

Около десяти человек погибло при стрельбе в шведском городе Эребру. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в местной полиции.

Инцидент произошел днем во вторник, 4 февраля, в школе Campus Risbergska, где проходят обучение взрослые. Газета Expressen со ссылкой на источники писала, что преступник покончил с собой.

Сейчас правоохранители устанавливают личность жертв трагедии. Общее число пострадавших пока неизвестно, однако ранее в полиции заявляли о пяти раненых.

Как сообщает ТАСС, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что трагедия стала "самым страшным массовым убийством в истории страны". В Дании 5 февраля из-за происшествия решили отменить вывешивание флагов в честь 53-летия королевы Марии. Король Дании Фредерик X в письме, адресованном королю Швеции Карлу XVI Густаву, направил шведскому народу свои соболезнования.

Происшествия

Комментарии 6

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Малолетка

12:01:38 05-02-2025

шведской школе для взрослых"
Что за школа,чему учат? Это примерно как "фильмы для взрослых"?

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Гость

12:45:48 05-02-2025

Малолетка (12:01:38 05-02-2025) шведской школе для взрослых"Что за школа,чему учат? Это ... Сразу видно школотрон. ума нет. Иногда лучше промолчать, за умного сойдешь.

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Гость

13:27:49 05-02-2025

Малолетка (12:01:38 05-02-2025) шведской школе для взрослых"Что за школа,чему учат? Это ... Да молодцы, что есть "школа для взрослых!" А идиотов везде хватает

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Гость

12:45:30 05-02-2025

Ну Россию же не обвинят?

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Гость

14:23:46 05-02-2025

Школа для мигрантов.

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Гость

14:26:29 05-02-2025

Гость (14:23:46 05-02-2025) Школа для мигрантов.... Вот это поворот

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