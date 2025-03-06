Двое мужчин погибли при пожаре в Новоалтайске

Погибших обнаружили при тушении

06 марта 2025, 18:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

В Новоалтайске на улице Геологов загорелась квартира на первом этаже двухэтажного деревянного дома. При пожаре погибли двое мужчин, сообщили в МЧС Алтайского края.

Когда на место прибыли спасатели, подъезд был заполнен дымом. Из окна второго этажа с помощью трехколенной лестницы пожарные спасли двух человек. Еще четверых, включая двух детей, эвакуировали по лестничным маршам.

"При тушении пожара обнаружены двое погибших мужчин", – говорится в сообщении.

Огонь потушили на площади 50 "квадратов". В ликвидации пожара участвовали 16 спасателей и четыре единицы техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.