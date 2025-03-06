В Барнауле при пожаре в пятиэтажке спасатели эвакуировали восьмерых человек

Одного из жильцов спасли из опасной зоны

06 марта 2025, 10:32, ИА Амител

Пожар в пятиэтажке на улице Георгия Исакова / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле ночью 6 марта по улице Георгия Исакова произошел пожар. Горела квартира на втором этаже пятиэтажки, сообщили в МЧС Алтайского края.

Огонь прошелся по площади пять "квадратов" и повредил стены, потолок, мебель и личные вещи. В подъезде при этом было плотное задымление.

Газодымозащитники эвакуировали людей: одного человека спасли из опасной зоны, еще семерых (в том числе двух детей) вывели по лестничным маршам.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.