Двое мужчин в Алейске ограбили магазин и угнали автомобиль его хозяйки

Личности нападавших установили, их ищет полиция

15 октября 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

13 октября в Алейске двое мужчин напали на хозяйку магазина и угнали ее автомобиль. Об этом сообщает "КП".

Вооруженные ножом нападавшие ворвались в помещение, связали хозяйку магазина и заткнули ей рот кляпом. После этого преступники похитили продукты, украшения и телефон женщины, а также угнали автомобиль потерпевшей.

Угнанную машину уже обнаружили. Также сообщается, что правоохранители установили личности нападавших.

Преступников разыскивают.