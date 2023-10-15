Двое мужчин в Алейске ограбили магазин и угнали автомобиль его хозяйки
Личности нападавших установили, их ищет полиция
15 октября 2023, 18:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
13 октября в Алейске двое мужчин напали на хозяйку магазина и угнали ее автомобиль. Об этом сообщает "КП".
Вооруженные ножом нападавшие ворвались в помещение, связали хозяйку магазина и заткнули ей рот кляпом. После этого преступники похитили продукты, украшения и телефон женщины, а также угнали автомобиль потерпевшей.
Угнанную машину уже обнаружили. Также сообщается, что правоохранители установили личности нападавших.
Преступников разыскивают.
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