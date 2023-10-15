Вандалы разбили машину барнаульца, застрявшего в поле
Злоумышленники не тронули ничего ценного и просто разбили авто
15 октября 2023, 14:05, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Барнаулец застрял в поле, оставил там авто, а на следующий день нашел машину разбитой. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, мужчина ехал домой через поле, застрял и не смог выбраться самостоятельно. Принял решение оставить машину и вернуться за ней на следующий день.
Утром он обнаружил автомобиль в ужасном состоянии – неизвестные бегали по нему ногами, пинали, разбили стекла. Автовладелец отметил, что целью неизвестных было именно вредительство, потому что ценные вещи остались на месте.
14:18:56 15-10-2023
Вандалы? Какое государство, то и вандалы по образу и подобию.
16:36:41 15-10-2023
Тоесть барнаулец гоняет по полям, портит урожай и ещё удивляется ?
05:43:26 16-10-2023
Гость (16:36:41 15-10-2023) Тоесть барнаулец гоняет по полям, портит урожай и ещё удивля... какой урожай в октябре?
17:45:20 15-10-2023
Это местные колхозаны. Развлекаются из-за свое й тупорылости. Им это в кайф.Дебилы.
00:49:59 16-10-2023
Гость (17:45:20 15-10-2023) Это местные колхозаны. Развлекаются из-за свое й тупорылости... Не мы это...
22:20:39 15-10-2023
Можно с собакой найти по следам этих упырей. Потом просто по ним на машине проехать, а родители пусть наблюдают как из них дерьмо брызжет. Что останется, себе заберут на память.
09:29:24 16-10-2023
Это мотоциклисты которые гоняют по полям. Какой нормальный человек будет гулять по полю, по грязи.
09:36:52 16-10-2023
Наверное найти можно. Статья 167 УК РФ, часть 1. Плюс гражданский иск
13:20:11 16-10-2023
Гость (09:36:52 16-10-2023) Наверное найти можно. Статья 167 УК РФ, часть 1. Плюс гражда... Ну если застрял посреди озимых, и след длинный, возможно придётся проглотить. Фермер на ущерб тоже подаст по максимуму урожая и пиковой цены.
18:54:05 16-10-2023
Не ясно одно. Что он делал в поле-то?