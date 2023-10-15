Вандалы разбили машину барнаульца, застрявшего в поле

Злоумышленники не тронули ничего ценного и просто разбили авто

15 октября 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Барнаулец застрял в поле, оставил там авто, а на следующий день нашел машину разбитой. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, мужчина ехал домой через поле, застрял и не смог выбраться самостоятельно. Принял решение оставить машину и вернуться за ней на следующий день.

Утром он обнаружил автомобиль в ужасном состоянии – неизвестные бегали по нему ногами, пинали, разбили стекла. Автовладелец отметил, что целью неизвестных было именно вредительство, потому что ценные вещи остались на месте.