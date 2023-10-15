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Вандалы разбили машину барнаульца, застрявшего в поле

Злоумышленники не тронули ничего ценного и просто разбили авто

15 октября 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Барнаулец застрял в поле, оставил там авто, а на следующий день нашел машину разбитой. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, мужчина ехал домой через поле, застрял и не смог выбраться самостоятельно. Принял решение оставить машину и вернуться за ней на следующий день.

Утром он обнаружил автомобиль в ужасном состоянии – неизвестные бегали по нему ногами, пинали, разбили стекла. Автовладелец отметил, что целью неизвестных было именно вредительство, потому что ценные вещи остались на месте. 

Барнаул

Комментарии 10

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Виктор

14:18:56 15-10-2023

Вандалы? Какое государство, то и вандалы по образу и подобию.

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Гость

16:36:41 15-10-2023

Тоесть барнаулец гоняет по полям, портит урожай и ещё удивляется ?

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Гость

05:43:26 16-10-2023

Гость (16:36:41 15-10-2023) Тоесть барнаулец гоняет по полям, портит урожай и ещё удивля... какой урожай в октябре?

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Гость

17:45:20 15-10-2023

Это местные колхозаны. Развлекаются из-за свое й тупорылости. Им это в кайф.Дебилы.

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Гость

00:49:59 16-10-2023

Гость (17:45:20 15-10-2023) Это местные колхозаны. Развлекаются из-за свое й тупорылости... Не мы это...

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Гость

22:20:39 15-10-2023

Можно с собакой найти по следам этих упырей. Потом просто по ним на машине проехать, а родители пусть наблюдают как из них дерьмо брызжет. Что останется, себе заберут на память.

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Гость

09:29:24 16-10-2023

Это мотоциклисты которые гоняют по полям. Какой нормальный человек будет гулять по полю, по грязи.

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Гость

09:36:52 16-10-2023

Наверное найти можно. Статья 167 УК РФ, часть 1. Плюс гражданский иск

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Гость

13:20:11 16-10-2023

Гость (09:36:52 16-10-2023) Наверное найти можно. Статья 167 УК РФ, часть 1. Плюс гражда... Ну если застрял посреди озимых, и след длинный, возможно придётся проглотить. Фермер на ущерб тоже подаст по максимуму урожая и пиковой цены.

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Гость

18:54:05 16-10-2023

Не ясно одно. Что он делал в поле-то?

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