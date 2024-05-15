Двое подростков погибли в аварии на Чуйском тракте
Еще четверо детей попали в больницу
15 мая 2024, 11:20, ИА Амител
Фото с места аварии / ГИБДД по Республике Алтай
Две девочки 2008 года рождения погибли в аварии на Чуйском тракте в Республике Алтай. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что водитель "Хонды" в Кош-Агачском районе не справился с управлением, вылетел с дороги, после чего машина опрокинулась.
Двое детей погибли. Еще четверо попали в больницу с различными травмами. На месте аварии работают следователи, они устанавливают причины случившегося.
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