Двое подростков погибли в аварии на Чуйском тракте

Еще четверо детей попали в больницу

15 мая 2024, 11:20, ИА Амител

Фото с места аварии / ГИБДД по Республике Алтай

Две девочки 2008 года рождения погибли в аварии на Чуйском тракте в Республике Алтай. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что водитель "Хонды" в Кош-Агачском районе не справился с управлением, вылетел с дороги, после чего машина опрокинулась.

Двое детей погибли. Еще четверо попали в больницу с различными травмами. На месте аварии работают следователи, они устанавливают причины случившегося.

