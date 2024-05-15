За день в ДТП в Алтайском крае пострадали 12 человек

Среди них двое детей

15 мая 2024, 10:16, ИА Амител

Авто после аварии / Фото: pxhere.com

За 14 мая в Алтайском крае произошло 11 аварий, в которых пострадали 12 человек. Среди них двое детей, рассказали в региональной ГИБДД.

Кроме того, сотрудники выявили 673 нарушения ПДД. 21 водитель сел за руль в нетрезвом виде.

Причинами аварий чаще всего становились:

– нарушение правил маневрирования;

– несоблюдение очередности проезда;

– нарушение правил пешеходами, велосипедистами, пассажирами.