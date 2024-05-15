За день в ДТП в Алтайском крае пострадали 12 человек
Среди них двое детей
15 мая 2024, 10:16, ИА Амител
Авто после аварии / Фото: pxhere.com
За 14 мая в Алтайском крае произошло 11 аварий, в которых пострадали 12 человек. Среди них двое детей, рассказали в региональной ГИБДД.
Кроме того, сотрудники выявили 673 нарушения ПДД. 21 водитель сел за руль в нетрезвом виде.
Причинами аварий чаще всего становились:
– нарушение правил маневрирования;
– несоблюдение очередности проезда;
– нарушение правил пешеходами, велосипедистами, пассажирами.
"Обращаем внимание родителей на необходимость контроля за поведением и досугом детей. Не оставляйте их без присмотра. При совершении поездки на автомобиле не забывайте перевозить детей с соблюдением всех действующих требований безопасности", – отметили в ГИБДД.
10:25:09 15-05-2024
Просто вчера повылазили все кто только мог. даже ведра которые судя по виду с прошлого лета не заводились. Все как с ума сошли, поставили город раком пробками на кладбища. Стадо. Словно мертвые разбегутся. Ну в любой день можно ж приехать, куда они денутся то? Уже никуда!
Но нет, надо отпрашиваться с работ, и по 2ч стоять в очереди на кладбище, чтобы именно в эот день.... ой госпади...дурные.