Двое подростков пропали в Бийске

Они ушли из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и не вернулись

07 августа 2023, 08:21, ИА Амител





Фото: Бийск

В Бийске ищут двух пропавших подростков. Об этом рассказали в сообществе "Бийск".

13-летний и 16-летний мальчики ушли из Бийского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в воскресенье, 6 августа, около 20:00, до сих пор об их местоположении ничего неизвестно.

Пользователей, которые могут обладать информацией о пропавших, просят позвонить по контактному номеру. Найти его можно по ссылке.