Пенсионерка потерялась в алтайском лесу. Обновлено
Супруг пропавшей говорит, что она может быть дезориентирована
06 августа 2023, 14:20, ИА Амител
Фото: "Лиза Алерт"
В Алтайском крае пенсионерка пропала в лесу. Об этом рассказали поисковики отряда "Лиза Алерт".
77-летняя Юшкова (Анферова) Нина Васильевна ушла из дома в лес 5 августа и не вернулась до сих пор. Муж пропавшей отмечает, что она может быть дезориентирована и нуждается в помощи.
Тех, кто обладает информацией о местоположении пенсионерки, просят обращаться по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
Обновлено
Найдена. Жива.
17:43:16 06-08-2023
Ну так надо искать в лесу, кстати в каком? Ушла из дома, кстати из какого? Точность поражает. Много я видел старушек в лесу, и что удивительно, они все вышли из дома.