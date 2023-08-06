Пенсионерка потерялась в алтайском лесу. Обновлено

Супруг пропавшей говорит, что она может быть дезориентирована

06 августа 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: "Лиза Алерт"

В Алтайском крае пенсионерка пропала в лесу. Об этом рассказали поисковики отряда "Лиза Алерт".

77-летняя Юшкова (Анферова) Нина Васильевна ушла из дома в лес 5 августа и не вернулась до сих пор. Муж пропавшей отмечает, что она может быть дезориентирована и нуждается в помощи.

Тех, кто обладает информацией о местоположении пенсионерки, просят обращаться по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.



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Найдена. Жива.