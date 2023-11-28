Двое пьяных мужчин устроили погром в омском кафе

Пострадала сотрудница, которую ошпарили кипятком

28 ноября 2023, 15:46, ИА Амител

Кадр из видео

В Омске двое пьяных мужчин устроили погром в местном кафе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Мужчины пришли в пиццерию и учинили скандал. Сотрудницы заведения просили их выйти, но дебоширы делать этого не собирались. Сначала они стали бить посуду и оскорблять девушек за барной стойкой, а затем, получив "ответку", запустили в них термос с кипятком.

В результате погрома пострадала девушка, которую ошпарило кипятком. Злоумышленники скрылись с места случившегося, их ищут сотрудники полиции.