"Лада" перевернулась на крышу в Алтайском крае
Автомобиль слетел с трассы
11 июня 2023, 12:10, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
"Лада" перевернулась на крышу в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, авария произошла на трассе в сторону Заринска. Белая "Лада" съехала с дороги и опрокинулась за пределами дороги.
Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель устроил аварию на "Новом мосту" в Алтайском крае.
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