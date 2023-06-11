Автомобиль слетел с трассы

11 июня 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

"Лада" перевернулась на крышу в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, авария произошла на трассе в сторону Заринска. Белая "Лада" съехала с дороги и опрокинулась за пределами дороги.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель устроил аварию на "Новом мосту" в Алтайском крае.