Двое взрослых и 15-летняя девочка погибли при пожаре в селе под Рубцовском

Возбуждено уголовное дело

07 октября 2024, 11:00, ИА Амител

Пожар в селе Самарка / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Алтайские следователи и прокуратура устанавливают обстоятельства пожара в селе Самарка Рубцовского района. Как сообщают пресс-службы ведомств, погибли три человека: 43-летний хозяин частного дома, его 37-летняя супруга и их 15-летняя дочь.

В пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю рассказали, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). По предварительным данным, возможный очаг возгорания располагался в бане, пристроенной к дому, которая была затоплена незадолго до трагедии. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ведомство также начало проверку исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, а также причин и условий произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль.