Несколько человек погибли в результате крупного пожара в селе под Рубцовском
Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров
07 октября 2024, 09:45, ИА Амител
Пожар в селе Самарка / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Несколько человек погибли в результате крупного пожара в селе Самарка Рубцовского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю.
Возгорание случилось в двухквартирном доме, одна половина которого была жилая, а также в надворных постройках. На момент прибытия спасателей произошло обрушение кровли. В ходе ликвидации пожара, площадь которого превысила 200 квадратных метров, были найдены тела.
Работу на месте происшествия вели пять пожарных расчетов. Специалисты пожарной лаборатории устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
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