Несколько человек погибли в результате крупного пожара в селе под Рубцовском

Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров

07 октября 2024, 09:45, ИА Амител

Пожар в селе Самарка / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Несколько человек погибли в результате крупного пожара в селе Самарка Рубцовского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание случилось в двухквартирном доме, одна половина которого была жилая, а также в надворных постройках. На момент прибытия спасателей произошло обрушение кровли. В ходе ликвидации пожара, площадь которого превысила 200 квадратных метров, были найдены тела.

Работу на месте происшествия вели пять пожарных расчетов. Специалисты пожарной лаборатории устанавливают причины и обстоятельства инцидента.