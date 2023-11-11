Двое жителей Томской области погибли при пожаре на алтайской турбазе

Причину возгорания пока не установили

11 ноября 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Два человека погибли при пожаре в деревянном доме в Улаганском районе Республики Алтай, сообщили в Следкоме региона.

Инцидент случился 9 ноября на территории строящейся туристической базы в урочище Кату-Ярык.

"На момент пожара в доме находилось двое жителей Томской области, приехавших в Республику Алтай на заработки. В ходе осмотра места происшествия обнаружены их останки", – рассказали в ведомстве.

Причина возгорания пока не установлена, назначено производство судебной пожарно-технической экспертизы. Правоохранители проводят проверку.