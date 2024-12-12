Двоих мужчин спасли при пожаре в Барнауле

Пострадавших увезли в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения

12 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Вечером 11 декабря на ул. Чеглецова в Барнауле вспыхнул пожар. Спасателям удалось вывести из него двоих мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Алтайского края.

"По ул. Чеглецова произошло возгорание в сторожке, расположенной на территории автостоянки. Пожар оперативно ликвидирован прибывшими бойцами МЧС России на площади не более 4 кв. м. Привлекались два пожарных расчета, девять человек личного состава", – рассказали в МЧС.

Двоих спасенных мужчин госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения.

Предварительной причиной пожара называют неправильную эксплуатацию электрообогревателя.

Чтобы избежать подобных ситуаций, спасатели рекомендуют доверять установку и обслуживание проводки только профессионалам, а также использовать исправное электрооборудование.