Пожар в частных банях на ул. Власихинской потушили в Барнауле

Пострадавших в ходе пожара нет

09 декабря 2024, 11:00, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Частный банный комплекс загорелся на ул. Власихинской в Барнауле. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Пожар в банях вспыхнул вечером 8 декабря.

"На место происшествия выезжали 29 человек личного состава, 7 единиц техники. Площадь возгорания составила порядка 40 кв. м, от огня пострадали кровля, потолочные перекрытия, стены, мебель", – сообщили в ведомстве.

Спасатели потушили возгорание за полчаса. Известно, что пострадавших на месте происшествия нет.