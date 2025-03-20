Двоих жителей Барнаула задержали по делу о мошенничестве на 200 миллионов рублей
По данным источников, барнаульцы причастны к краже денег у 17-летнего москвича, вскрывшего сейфы своих родителей
20 марта 2025, 22:50, ИА Амител
Двоих жителей Барнаула задержали по делу о мошенничестве – в феврале 17-летний москвич вскрыл сейфы своих родителей и передал злоумышленникам около 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источников, один из задержанных – 35-летний барнаулец – получил чемодан с деньгами, который школьник собрал у себя дома. По версии следствия, после этого он встретился с 38-летним соучастником, вместе они спрятали деньги в съемной квартире, а от чемодана избавились. Второй подозреваемый также отвечал за аренду жилья в Москве и встречал другого курьера.
Обоих подозреваемых задержали 15 марта, пишет канал.
"Оба они прописаны и живут в Барнауле, ранее были судимы. Суд отправил их в СИЗО", – говорится в публикации.
Речь идет о случае, облетевшем СМИ и соцсети конце февраля, когда 17-летний одиннадцатиклассник вскрыл несколько семейных сейфов, часть – с помощью болгарки, часть – при участии специалистов. Подросток, действуя по указаниям мошенников, передал им все накопления семьи.
По факту преступления возбуждено уголовное дело о мошенничестве, расследование находится под контролем столичной прокуратуры.
22:54:40 20-03-2025
Сынишка газпромовскошо челика?
23:07:00 20-03-2025
Странно, везде говорят , что это укро-нацисты наших граждан обманывают
05:16:20 21-03-2025
Гость (23:07:00 20-03-2025) Странно, везде говорят , что это укро-нацисты наших граждан ... Барнаульские партизаны.