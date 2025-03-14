В Барнауле задержали 21-летнего мошенника, обманувшего жителей Карелии на 400 тысяч рублей

При обыске у него изъяли пять телефонов и более тысячи сим-карт

14 марта 2025, 20:05, ИА Амител

В Барнауле задержали 21-летнего мошенника, который в составе преступной группы похищал деньги со счетов жителей Карелии. Об этом сообщили в МВД республики.

Злоумышленник признался, что занялся преступной деятельностью около четырех месяцев назад.

"Тогда он в ходе переписки познакомился с одним из участников сетевой игры, который предложил ему легкий заработок. Под руководством наставника житель Барнаула покупал сим-карты, активировал их, проверял, к каким приложениям привязаны номера телефонов прежних владельцев", – говорится в сообщении.

Барнаулец получал доступ к личным кабинетам прежних владельцев, после чего похищал деньги с чужих счетов и оформлял на жертв микрозаймы.

По данным следствия, за день мошенник успевал проверять от 100 до 400 сим-карт. За свою "работу" он получал процент от похищенных средств, которые тратил на технику, развлечения и личные нужды. Всего барнаульский аферист успел заработать около 400 000 рублей.

"В ходе обыска у подозреваемого изъято пять мобильных телефонов и более тысячи сим-карт", – рассказали полицейские.

В отношении барнаульца возбудили уголовные дело по фактам мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Сам мошенник находится под подпиской о невыезде.

Сейчас правоохранители устанавливают других участников преступной группы. По предварительным данным, от их действий пострадали не менее 50 человек по всей России, а общий ущерб составил порядка 50 миллионов рублей.