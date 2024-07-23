Двор затопило в Барнауле из-за коммунальной аварии
Как рассказывают читатели, движение частично перекрыто по улице Петра Сухова
23 июля 2024, 21:31, ИА Амител
Коммунальная авария произошла в районе улицы 5-й Западной у дома № 77 в Барнауле. Как рассказали читатели amic.ru, причины аварии выяснить не удается, а поток воды лишь усиливается.
"В доме воды нет. Движение перекрыто частично по Петра Сухова, отрезок от пересечения Смирнова и примерно до Тимуровской", – рассказал подписчик Telegram-канала amic.ru.
Читатели добавляют, что вода также льется из небольшого провала на проезжей части, который расположен на пересечении Петра Сухова и 5-й Западной.
11:41:10 24-07-2024
таких МНОГО в городе, на Воровского из-за бездействия и глупости УК такие дворы и пр.
12:52:57 24-07-2024
Давайте-давайте, стройте на Потоке высотки на старых коммуникациях... То ли ещё будет!
13:14:46 24-07-2024
Мы живем как в каком-то новом регионе. Вчера вода шла еле-еле, тоненькой струйкой,
не удалось запустить стирку. Сегодня вырубили электричество. Только из магазина с пакетами снеди, а холодильник начинает размораживаться, жара!