Двор затопило в Барнауле из-за коммунальной аварии

Как рассказывают читатели, движение частично перекрыто по улице Петра Сухова

23 июля 2024, 21:31, ИА Амител

Коммунальная авария произошла в районе улицы 5-й Западной у дома № 77 в Барнауле. Как рассказали читатели amic.ru, причины аварии выяснить не удается, а поток воды лишь усиливается.

"В доме воды нет. Движение перекрыто частично по Петра Сухова, отрезок от пересечения Смирнова и примерно до Тимуровской", – рассказал подписчик Telegram-канала amic.ru.

Читатели добавляют, что вода также льется из небольшого провала на проезжей части, который расположен на пересечении Петра Сухова и 5-й Западной.