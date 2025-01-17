Двойная индексация. Кому повторно повысят пенсию в феврале 2025 года?
В январе размер пенсий уже увеличивали – скоро это произойдет вновь
17 января 2025, 14:15, ИА Амител
Бумажные деньги, банкноты / Фото: amic.ru
В России повторно проиндексируют пенсии в 2025 году. Об этом сообщила "Газета.ru" со ссылкой на известного экономиста. Но ранее о двойной индексации предупреждали и в Минтруде. Произойдет это уже в феврале.
О том, кому и на сколько повысят пенсию, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что в феврале будет повторная индексация пенсий?
Да. Как рассказал "Газете.ru" кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, февральская индексация "подтянет" пенсии до реального уровня инфляции, которую зафиксировали по итогам прошлого года.
Напомним, с 1 января 2025 года размер ежемесячных выплат увеличили на 7,3%. Но в итоге уровень инфляции составил 9,52%.
"Индексация пенсий на уровень не ниже инфляции является надежным инструментом защиты финансового благополучия российских пенсионеров. Напомню, что по инициативе президента России с этого года возобновилась индексация пенсий работающим пенсионерам. Теперь всех пенсионеров ждет еще один приятный денежный сюрприз. Индексация страховых пенсий будет пересчитана с учетом опубликованных сегодня Росстатом данных по инфляции в 9,52% в декабре", – цитирует "Газета.ru" Балынина.Впрочем, ничего нового экономист не сообщил – он лишь уточнил информацию. О том, что в случае несоответствия уровней индексации и инфляции пенсии будут увеличены повторно, еще в декабре в беседе с ТАСС предупреждал глава Минтруда РФ Антон Котяков.
2
Кому повысят пенсию с 1 февраля 2025 года?
Всем, кто получает страховую пенсию по старости. Это касается и неработающих, и работающих пенсионеров.
Если вам повышали пенсию в январе, то ждите повторной индексации и в феврале.
3
На сколько вырастет пенсия с 1 февраля 2025 года?
Поскольку уровень индексации вырастет с 7,3 до 9,5%, подсчитать повышение в рублях для всех россиян невозможно – каждый случай индивидуален.
В пример Балынин привел условного пенсионера, который в декабре 2024-го получал ровно 20 тысяч рублей. С 1 января 2025-го он стал получать на 7,3% больше – 21 460 рублей. Наконец, с февраля размер выплат для него увеличится до 21 904 рублей.
4
Начислят ли пенсионерам в феврале 2025 года недополученное повышение за январь?
Да. Пенсионеры в феврале также получат компенсацию за январь. Вместе с пенсией им перечислят часть надбавки, которую они недополучили месяцем ранее.
16:15:25 17-01-2025
- " Индексация страховых пенсий будет пересчитана с учетом опубликованных сегодня Росстатом данных по инфляции в 9,52% в декабре" - "Поскольку уровень индексации вырастет с 7,3 до 9,5%," Крохоборы! 0.1 % зажилили., это получается 39 рублей 24 копейки.
18:57:03 17-01-2025
На кофейной, что ли, гуще ежедневно гадали чинуши в декабре: до 7,3% или до 9,52% урезать реальный уровень инфляции? Опасались, небось, крохоборы: как бы в январе не "переплатить" пенсионерам "в убыток себе" - вот и растянули индексацию до февраля...
21:22:05 17-01-2025
А по инвалидности страховые пенсии что не повысят 🤔?
23:53:54 17-01-2025
Вот только вылезла новость, эксперт Колядов наколядовал:- «Если фактическая инфляция по итогу 2024 года составила 9,52%, а повышение пенсий было на уровне 7,3%, то, действительно, возникает тема необходимости дополнительного повышения на 2,2%», — уточнил эксперт, отвечая на вопрос о том, возможном поднятии пенсий в России.
Колядов подчеркнул, что окончательное решение об индексации правительство может принять с учетом возможностей бюджета и «политических факторов». Если будет принято решение о выплате дополнительных средств, то, по мнению эксперта, сам платеж может быть произведен в любой день в течение года."--------------- Рано радовались, вот тебе бабушка Юрьев день.
00:47:21 18-01-2025
Не верю в индексацию в феврале 2025г.
03:51:32 18-01-2025
всем одинаково прибавляйте. а то у кого пенсии большие прибавка большая, как же вам не стыдно издеваться над пенсионерами.чтоб вы так жили кто так индексирует
00:58:18 19-01-2025
Илон , Илон , дай миллион , а то мне в феврале только на полкило пшена прибавят ...
Илон , Илон , дай миллион !
16:08:44 20-01-2025
Екатеринбург.Прожить на 17,тыс. 780руб пенсионеру не возможно!?!?! Оплата всех медицинских услуг платные от 5 тыс. Стоматология 39 тыс ,и другие..Но как себя сохранить в приеме лекарства,ужас, в аптеке стоимость от 500руб и выше..А жить в квартире — где льгота?!? А проезд в городском транспорте !?! Парламент с депутатами Госдумы оглянитесь,и взвешивания и твёрдого решения нет...Вы питаетесь на 5тыс,как дают информацию в интернете, телевидение,это не возможно,организм человека просто не примет такой нагрузки!!!! А я голос давала и считала о вашем разуме ,..Где он?!?! Давайте повышайте,что я могу приготовить на последний день?!? А живу в Муниципальном многоквартирном Доме,позор полный , детская площадка в данном времени ,автостоянка,куда выйти отдыхать?! Сухие березы стоят, Самоволие полное от ТСЖ которые сейчас руководят Домом .. Простите пожалуйста позвоните и стопроцентное решение будет правильным с вашей стороны — ПРИЕХАТЬ И УВИДЕТЬ все на Яву!!! Но пенсии пособия — повысить требуется!!!🏡
19:26:39 20-01-2025
А нищенские пенсии МВД, МЧС, ФСИН вообще проиндексированы в октябре 2024 года на 5,1% . И все. Теперь только в октябре 2025 на 4%. Они уже давно меньше гражданских.
23:57:39 21-01-2025
Галина (19:26:39 20-01-2025) А нищенские пенсии МВД, МЧС, ФСИН вообще проиндексированы в ... Да на 14800 сильно. Пенсионеры. Разгонятся. Чтобы прожить так пусть подавляется чтобы ихни дети так жили как пенсионеры