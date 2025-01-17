В январе размер пенсий уже увеличивали – скоро это произойдет вновь

17 января 2025, 14:15, ИА Амител

Бумажные деньги, банкноты / Фото: amic.ru

В России повторно проиндексируют пенсии в 2025 году. Об этом сообщила "Газета.ru" со ссылкой на известного экономиста. Но ранее о двойной индексации предупреждали и в Минтруде. Произойдет это уже в феврале.

О том, кому и на сколько повысят пенсию, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в феврале будет повторная индексация пенсий? Да. Как рассказал "Газете.ru" кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, февральская индексация "подтянет" пенсии до реального уровня инфляции, которую зафиксировали по итогам прошлого года. Напомним, с 1 января 2025 года размер ежемесячных выплат увеличили на 7,3%. Но в итоге уровень инфляции составил 9,52%. "Индексация пенсий на уровень не ниже инфляции является надежным инструментом защиты финансового благополучия российских пенсионеров. Напомню, что по инициативе президента России с этого года возобновилась индексация пенсий работающим пенсионерам. Теперь всех пенсионеров ждет еще один приятный денежный сюрприз. Индексация страховых пенсий будет пересчитана с учетом опубликованных сегодня Росстатом данных по инфляции в 9,52% в декабре", – цитирует "Газета.ru" Балынина. Впрочем, ничего нового экономист не сообщил – он лишь уточнил информацию. О том, что в случае несоответствия уровней индексации и инфляции пенсии будут увеличены повторно, еще в декабре в беседе с ТАСС предупреждал глава Минтруда РФ Антон Котяков.

2 Кому повысят пенсию с 1 февраля 2025 года? Всем, кто получает страховую пенсию по старости. Это касается и неработающих, и работающих пенсионеров. Если вам повышали пенсию в январе, то ждите повторной индексации и в феврале.

3 На сколько вырастет пенсия с 1 февраля 2025 года? Поскольку уровень индексации вырастет с 7,3 до 9,5%, подсчитать повышение в рублях для всех россиян невозможно – каждый случай индивидуален. В пример Балынин привел условного пенсионера, который в декабре 2024-го получал ровно 20 тысяч рублей. С 1 января 2025-го он стал получать на 7,3% больше – 21 460 рублей. Наконец, с февраля размер выплат для него увеличится до 21 904 рублей.