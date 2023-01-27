Двух братьев осудили за убийство алтайской предпринимательницы и ее сына в 2003 году

Мужчины решили похитить деньги и ценности у владелицы местного магазина. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, пока старший из родственников не признался в содеянном

27 января 2023, 17:32, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю

Двое братьев признаны виновными в убийстве предпринимательницы и её малолетнего сына в Панкрушихинском районе, которое было совершено в 2003 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю.

В октябре 2003 года родственники разработали план похищения ценностей из дома владелицы магазина. Зная, что 50-летняя женщина живёт с 13-летним ребёнком, мужчины вооружились топорами и вечером ворвались в её дом, сломав окно в зале. На глазах мальчика старший брат сначала убил мать, а после младший зарубил ребёнка. Злоумышленники похитили из дома вещи и деньги на общую сумму 14 тысяч рублей.

Около 18 лет преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия каких-либо следов и свидетелей. Следователи неоднократно возвращались к изучению материалов уголовного дела, давали поручения сотрудникам полиции для оперативно-разыскных мероприятий, но тщетно. Помочь в раскрытии дела помог сам преступник – в марте 2021 года старший брат написал явку с повинной. Он в деталях рассказал об обстоятельствах и объяснил своё решение угрызениями совести, а также желанием ответить за содеянное по закону.

В ходе предварительного следствия младший брат сначала признался в убийстве и разбое, но после отказался от показаний, утверждая, что родственник оговорил его. Вместе с тем следователи собрали доказательную базу и передали уголовное дело в суд. В результате их признали виновными по п. "в" ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой") и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряжённое с разбоем"). Старшего приговорили к 15 годам колонии строгого режима, а младшего – к 17 годам.