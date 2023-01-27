После избиения чоповцами "водителя" на Алтае возбудили дело и начали две проверки

Сотрудников ЧОП проверяют на возможное превышение полномочий

27 января 2023, 17:01, ИА Амител

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Новоалтайска, которого задержали сотрудники ЧОП, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором два сотрудника ЧОП избивали мужчину. Как рассказал очевидец, водитель сдавал назад и въехал в припаркованный автомобиль охранного предприятия. После выяснилось, что машину пытались угнать два человека в состоянии опьянения и сразу же врезались в автомобиль чоповцев.

"По факту происшествия, запечатлённого на видео, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", – рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту ДТП. Материалы в отношении сотрудников ЧОП, связанные с проверкой на возможное превышение полномочий, выделили в отдельное производство.

В МВД уточнили, что подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством, которого били на видео, на данный момент не написал заявление в полицию.