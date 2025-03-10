Двух британских дипломатов лишили аккредитации в РФ за признаки разведработы

Они указали неверные данные при въезде

10 марта 2025, 17:40, ИА Амител

Британский флаг / Фото: unsplash.com / Chris Lawton

Второй секретарь посольства Великобритании в Москве и муж другого британского дипломата лишены аккредитации в РФ за указание ложных сведений о себе и признаки ведения ими разведывательно-подрывной деятельности. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, им предписали покинуть Россию в двухнедельный срок.

Разведывательное присутствие выявили в ходе контрразведочных работ. Установлено, что 35-летний Алкеш Одедра и 28-летний Майкл Скиннер при получении разрешения на въезд указали ложные данные.

"Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации", – подчеркнули в ФСБ.

На основании этот МИД РФ решил лишить Одедру и Скиннера аккредитаций. ФСБ продолжает работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами".