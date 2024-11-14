Враг не дремлет. Борец с киберпреступностью о мошенниках, программах-шпионах и защите

Узнали, откуда на самом деле звонят телефонные мошенники и как искусственный интеллект помогает преступникам

14 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

140 млн рублей передал мошенникам житель Алтайского края. А всего только за 2024-й год в регионе зарегистрировано 2700 фактов обмана жителей. Причем есть случаи, когда человек напрямую с мошенниками не общался, но с удивлением узнал об оформленных на него кредитах: развитие искусственного интеллекта дает в руки злоумышленников новые инструменты. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Кирилл Чащин. Мы узнали, удается ли полиции раскрывать такие преступления, правда ли, что телефонные мошенники "работают" из колоний, и есть ли уже в нашем регионе уголовные дела за мошенничество с помощью дипфейков.

Кто в "Переговорке"



Начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Кирилл Чащин.

Родился в 1982 году в городе Барнауле.

В 2003-м с красным дипломом окончил БЮИ МВД России.

Стаж работы в структуре ОВД 25 лет. Проходил службу на различных, в том числе руководящих, должностях в ГУ МВД.

С марта 2023 года назначен на должность начальника ОБК ГУ.

02:25 Что такое киберпреступления и как мошенники получают доступ к личному кабинету граждан на "Госуслугах"?

04:30 Что может сделать преступник, добравшись до аккаунта жертвы на "Госуслугах".

05:20 "Вы отказались от сим-карты, оператор перепродал ее другому". О том, как внезапно посторонний человек может получить доступ к вашим картам и "Госуслугам".

06:14 Как защититься от этого? "Никуда не переходить, ничего не называть", – рекомендует эксперт.

06:42 Иногда люди даже не знают о том, что кто-то на них оформил кредиты.

07:23 Раскрываются ли такие киберпреступления и в чем главная сложность?

07:53 Сколько задержали кибермошенников в 2024 году?

08:21 Зарегистрировано 2700 фактов обмана. Все ли, кто обратился в полицию, действительно являются жертвами?

09:11 Сколько всего денег похитили мошенники у жителей Алтайского края. И какую максимальную сумму за один раз "выудили".

10:03 "Преступники подстраиваются под каждого". Кто чаще становится жертвами мошенников.

11:00 О дипфейках и о том, как себя обезопасить от них. Есть ли в Алтайском крае уголовные дела по таким преступлениям?

13:44 Как мошенникам удается "уговорить" граждан самим поставить программу-шпион на телефон?

14:44 Как "электронный талон" в поликлинику дает доступ мошенникам к вашим средствам.

15:10 "Не торопиться и перепроверять". Есть ли возможность противостоять суперумным киберпреступникам?

16:08 Правда ли, что чаще всего телефонные мошенники звонят жертвам из колоний? Оказывается, не правда.

16:27 "Вам необходимо продлить действие сим-карты" и о других вариантах мошенничества.