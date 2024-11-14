НОВОСТИПереговорка

Враг не дремлет. Борец с киберпреступностью о мошенниках, программах-шпионах и защите

Узнали, откуда на самом деле звонят телефонные мошенники и как искусственный интеллект помогает преступникам

14 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

140 млн рублей передал мошенникам житель Алтайского края. А всего только за 2024-й год в регионе зарегистрировано 2700 фактов обмана жителей. Причем есть случаи, когда человек напрямую с мошенниками не общался, но с удивлением узнал об оформленных на него кредитах: развитие искусственного интеллекта дает в руки злоумышленников новые инструменты. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Кирилл Чащин. Мы узнали, удается ли полиции раскрывать такие преступления, правда ли, что телефонные мошенники "работают" из колоний, и есть ли уже в нашем регионе уголовные дела за мошенничество с помощью дипфейков.

Кто в "Переговорке"

Начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Кирилл Чащин.
Родился в 1982 году в городе Барнауле.
В 2003-м с красным дипломом окончил БЮИ МВД России.
Стаж работы в структуре ОВД 25 лет. Проходил службу на различных, в том числе руководящих, должностях в ГУ МВД.
С марта 2023 года назначен на должность начальника ОБК ГУ.

02:25 Что такое киберпреступления и как мошенники получают доступ к личному кабинету граждан на "Госуслугах"?

04:30 Что может сделать преступник, добравшись до аккаунта жертвы на "Госуслугах".

05:20 "Вы отказались от сим-карты, оператор перепродал ее другому". О том, как внезапно посторонний человек может получить доступ к вашим картам и "Госуслугам".

06:14 Как защититься от этого? "Никуда не переходить, ничего не называть", – рекомендует эксперт.

06:42 Иногда люди даже не знают о том, что кто-то на них оформил кредиты.

07:23 Раскрываются ли такие киберпреступления и в чем главная сложность?

07:53 Сколько задержали кибермошенников в 2024 году?

08:21 Зарегистрировано 2700 фактов обмана. Все ли, кто обратился в полицию, действительно являются жертвами?

09:11 Сколько всего денег похитили мошенники у жителей Алтайского края. И какую максимальную сумму за один раз "выудили".

10:03 "Преступники подстраиваются под каждого". Кто чаще становится жертвами мошенников.

11:00 О дипфейках и о том, как себя обезопасить от них. Есть ли в Алтайском крае уголовные дела по таким преступлениям?

13:44 Как мошенникам удается "уговорить" граждан самим поставить программу-шпион на телефон?

14:44 Как "электронный талон" в поликлинику дает доступ мошенникам к вашим средствам.

15:10 "Не торопиться и перепроверять". Есть ли возможность противостоять суперумным киберпреступникам?

16:08 Правда ли, что чаще всего телефонные мошенники звонят жертвам из колоний? Оказывается, не правда.

16:27 "Вам необходимо продлить действие сим-карты" и о других вариантах мошенничества.

Виталий Овсянников / Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

В числе жертв силовики и чиновники. Как мошенникам удалось украсть 1,5 млрд на Алтае

Какие схемы сейчас используют мошенники, как не стать их жертвой и почему подростки все чаще становятся соучастниками таких преступлений – в интервью на amic.ru
НОВОСТИПроисшествия

Комментарии 5

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Гость

11:02:51 14-11-2024

Я вот помню - одно время автомобильные номера скручивали воровали.
А потом приняли грамотное постановление - и тема закрылась.

Так и здесь: обязать банки выдавать кредит, крупный перевод не ранее чем через три дня при личном посещении и со справкой о дееспособности.
И все - тема будет закрыта.
Но кто-же на это пойдет...

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Гость

11:46:23 14-11-2024

Есть интерьвью боевика украинского из отдельно выделенного подразделения приписанного к СБУ. Интерьвью публиковала месяца полтора назад НьюЙоркТаймс
Так вот он описал их подразделение как мобильный спец офис который по сотовой связи звонит гражданам россии и пенсионерам и разводит их на деньги. И указал что этот офис ежемесячно добывает по двести миллионов рублей а иногда и по полмиллиарда. Эти боевики специально специализируются на этом - перевод статьи этой я в иносим читал и охренел. Какая безопасность если это не перекрыто до сих пор??? Это изменой родине попахивает. Не можете перекрыть каналы этой связи -отключите сотовую связь вообще. Пусть по телефонам автоматам граждане звонят

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Гость

12:27:36 14-11-2024

Гость (11:46:23 14-11-2024) Есть интерьвью боевика украинского из отдельно выделенного п... Ну это вы хватили - сотовую связь отключить. На самом деле проблема решается в два щелчка:
1) запретить онлайн кредиты 2) запретить онлайн переводы крупных сумм на чужие счета
Часто вам приходилось этим пользоваться? Мне вот ни разу. Недвижимость и авто покупать есть спецсчета.
Но не запретят, потому что бенефицир кто? Думайте.

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Гость

14:57:50 14-11-2024

Вопрос - почему учителей и преподавателей вузов не обеспечивают формой, чтобы выглядеть "гладко"?

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Гость

13:26:16 15-11-2024

Интересно а начальник отдела по киберприступлениям сказал что киберпреступники зачастую уже осуждены и отбывают сроки в колониях и свою преступную деятельность ведут из тюремных "колл-центров". Как это может осуществляться без непосредственного участия администраций колоний?

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