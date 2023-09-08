Двух бродячих собак спасли из колодца в Барнауле

Очевидцы услышали, как животные скулят, и вызвали специалистов

08 сентября 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: ККУ "УГОЧС И ПБ Алтайского края

В Барнауле спасатели помогли двум бродячим собакам. Об этом рассказали в ККУ "УГОЧС И ПБ Алтайского края".

Очевидцы услышали, что в открытом колодце на улице Трактовой кто-то скулит. Оказалось, что вниз провалились сразу две собаки. Люди вызвали специалистов.

На помощь приехали дежурные спасатели. Они спустились в колодец и вызволили хвостатых пленниц из их темницы.

По предварительным данным, животные не пострадали.