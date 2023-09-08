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Двух бродячих собак спасли из колодца в Барнауле

Очевидцы услышали, как животные скулят, и вызвали специалистов

08 сентября 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: ККУ "УГОЧС И ПБ Алтайского края
Фото: ККУ "УГОЧС И ПБ Алтайского края

В Барнауле спасатели помогли двум бродячим собакам. Об этом рассказали в ККУ "УГОЧС И ПБ Алтайского края".

Очевидцы услышали, что в открытом колодце на улице Трактовой кто-то скулит. Оказалось, что вниз провалились сразу две собаки. Люди вызвали специалистов.

На помощь приехали дежурные спасатели. Они спустились в колодец и вызволили хвостатых пленниц из их темницы.

По предварительным данным, животные не пострадали.

Барнаул Собаки животные

Комментарии 17

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Гость

12:47:51 08-09-2023

вы чего, их туда специально скинули чтоб не кусались

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Гость

12:50:26 08-09-2023

Надо сразу усыпть было. Или опять ждут, когда они покусают кого-то?

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Гость

14:23:50 08-09-2023

Гость (12:50:26 08-09-2023) Надо сразу усыпть было. Или опять ждут, когда они покусают к... Раз оказалась собаки на улице, причем они могут быть выкинуты людьми уже опасны, убить не разбираясь? Такая ваше логика? А давайте запретим ездить всем автомобилям, ведь рано или поздно они кого нибудь собьют. Сколько людей сбивают на дорогах, во дворах, на пешеходных переходах. Я вот ни разу не видела предложений о запрете автомобилей, так как они опасны для окружающих людей, а ведь они действительно опасны. Но вот почему то никто их не запрещает, то есть за комфорт езды люди готовы платить жизнями других людей, и детей в том числе. А давайте будем убивать водителей, ведь они ездят на машинах и тоже могут кого нибудь убить этой машиной? Так сказать заранее, для профилактики.

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Гость

14:28:52 08-09-2023

Гость (14:23:50 08-09-2023) Раз оказалась собаки на улице, причем они могут быть выкину... Совершенно верно! Не разбираясь -) смайлик ня

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Гость

14:39:47 08-09-2023

Гость (14:23:50 08-09-2023) А давайте будем убивать водителей Давайте

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Гость

21:41:58 08-09-2023

Гость (14:39:47 08-09-2023) Давайте ... Давайте будем убивать водителей, давайте, но не меня, а тех, на кого я покажу.

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Гость

14:51:50 08-09-2023

Гость (14:23:50 08-09-2023) Раз оказалась собаки на улице, причем они могут быть выкину... Тебе сто раз написали - вернись на кухню к кастрюлям и сковородкам!

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Гость

16:07:36 08-09-2023

Гость (14:51:50 08-09-2023) Тебе сто раз написали - вернись на кухню к кастрюлям и сков... У меня на кухне сковородки запретили - ими убить можно

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Гость

13:13:25 08-09-2023

залить бетоном не пробовали?

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Гость

13:37:02 08-09-2023

предыдущие комментаторы, Вы совсем оскот@сь?

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Гость

13:42:19 08-09-2023

Да не бродячие они. Хозяин-гуманист их туда скинул, наверное кур начали давить. За это в сёлах вообще обычно пристреливают, потому что отвадить невозможно. Так что пусть их теперь спасатели к себе домой забирают. Если кур не держат, конечно:-)

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Гость

15:36:40 08-09-2023

Да... И ведь большинство комментаторов считает себя хорошими людьми... Спасателям спасибо. Настоящие мужчины.

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Гость

19:55:14 08-09-2023

Спасателям спасибо, есть еще в этом городе люди нормальные. А все, кто к убийству призывает, желаю вам провалиться, и чтоб людей вокруг не оказалось и не помог никто. Я не только про колодцы, а про любые жизненные ситуации.

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Гость

00:57:41 09-09-2023

Гость (19:55:14 08-09-2023) желаю вам провалиться,... Вот истинное лицо зоошизы.

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Гость

08:44:35 11-09-2023

Гость (00:57:41 09-09-2023) Вот истинное лицо зоошизы.... Вот истинное лицо садиста и недоумка.

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Гость

07:05:58 09-09-2023

Гость (19:55:14 08-09-2023) желаю вам провалиться, и чтоб людей вокруг не оказалось и не помог никто Вот и все, что нужно знать о сущности некоторых жителей города.

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Гость

21:39:50 08-09-2023

Ну вот что вы собак боитесь? Собаки примитивны, если вы их боитесь, они реагируют на страх агрессивно. Я на агрессивную собаку или стаю просто улыбаюсь добродушно, глядя на них. Они сначала лают, потом, чувствуя, что их совсем не боятся, рычат неуверенно, потом отводят глаза и уходят своей дорогой.

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