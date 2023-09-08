Двух бродячих собак спасли из колодца в Барнауле
Очевидцы услышали, как животные скулят, и вызвали специалистов
08 сентября 2023, 12:31, ИА Амител
Фото: ККУ "УГОЧС И ПБ Алтайского края
В Барнауле спасатели помогли двум бродячим собакам. Об этом рассказали в ККУ "УГОЧС И ПБ Алтайского края".
Очевидцы услышали, что в открытом колодце на улице Трактовой кто-то скулит. Оказалось, что вниз провалились сразу две собаки. Люди вызвали специалистов.
На помощь приехали дежурные спасатели. Они спустились в колодец и вызволили хвостатых пленниц из их темницы.
По предварительным данным, животные не пострадали.
12:47:51 08-09-2023
вы чего, их туда специально скинули чтоб не кусались
12:50:26 08-09-2023
Надо сразу усыпть было. Или опять ждут, когда они покусают кого-то?
14:23:50 08-09-2023
Гость (12:50:26 08-09-2023) Надо сразу усыпть было. Или опять ждут, когда они покусают к... Раз оказалась собаки на улице, причем они могут быть выкинуты людьми уже опасны, убить не разбираясь? Такая ваше логика? А давайте запретим ездить всем автомобилям, ведь рано или поздно они кого нибудь собьют. Сколько людей сбивают на дорогах, во дворах, на пешеходных переходах. Я вот ни разу не видела предложений о запрете автомобилей, так как они опасны для окружающих людей, а ведь они действительно опасны. Но вот почему то никто их не запрещает, то есть за комфорт езды люди готовы платить жизнями других людей, и детей в том числе. А давайте будем убивать водителей, ведь они ездят на машинах и тоже могут кого нибудь убить этой машиной? Так сказать заранее, для профилактики.
14:28:52 08-09-2023
Гость (14:23:50 08-09-2023) Раз оказалась собаки на улице, причем они могут быть выкину... Совершенно верно! Не разбираясь -) смайлик ня
14:39:47 08-09-2023
Гость (14:23:50 08-09-2023) А давайте будем убивать водителей Давайте
21:41:58 08-09-2023
Гость (14:39:47 08-09-2023) Давайте ... Давайте будем убивать водителей, давайте, но не меня, а тех, на кого я покажу.
14:51:50 08-09-2023
Гость (14:23:50 08-09-2023) Раз оказалась собаки на улице, причем они могут быть выкину... Тебе сто раз написали - вернись на кухню к кастрюлям и сковородкам!
16:07:36 08-09-2023
Гость (14:51:50 08-09-2023) Тебе сто раз написали - вернись на кухню к кастрюлям и сков... У меня на кухне сковородки запретили - ими убить можно
13:13:25 08-09-2023
залить бетоном не пробовали?
13:37:02 08-09-2023
предыдущие комментаторы, Вы совсем оскот@сь?
13:42:19 08-09-2023
Да не бродячие они. Хозяин-гуманист их туда скинул, наверное кур начали давить. За это в сёлах вообще обычно пристреливают, потому что отвадить невозможно. Так что пусть их теперь спасатели к себе домой забирают. Если кур не держат, конечно:-)
15:36:40 08-09-2023
Да... И ведь большинство комментаторов считает себя хорошими людьми... Спасателям спасибо. Настоящие мужчины.
19:55:14 08-09-2023
Спасателям спасибо, есть еще в этом городе люди нормальные. А все, кто к убийству призывает, желаю вам провалиться, и чтоб людей вокруг не оказалось и не помог никто. Я не только про колодцы, а про любые жизненные ситуации.
00:57:41 09-09-2023
Гость (19:55:14 08-09-2023) желаю вам провалиться,... Вот истинное лицо зоошизы.
08:44:35 11-09-2023
Гость (00:57:41 09-09-2023) Вот истинное лицо зоошизы.... Вот истинное лицо садиста и недоумка.
07:05:58 09-09-2023
Гость (19:55:14 08-09-2023) желаю вам провалиться, и чтоб людей вокруг не оказалось и не помог никто Вот и все, что нужно знать о сущности некоторых жителей города.
21:39:50 08-09-2023
Ну вот что вы собак боитесь? Собаки примитивны, если вы их боитесь, они реагируют на страх агрессивно. Я на агрессивную собаку или стаю просто улыбаюсь добродушно, глядя на них. Они сначала лают, потом, чувствуя, что их совсем не боятся, рычат неуверенно, потом отводят глаза и уходят своей дорогой.