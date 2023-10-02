Двух человек сбили во время буксировки автомобиля в Барнауле

Буксируемая машина выехала на трамвайную остановку и наехала на людей

02 октября 2023, 16:19, ИА Амител

Фото: ГИБДД

Двух человек сбили на трамвайной остановке в Барнауле. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Авария произошла в 14:05 на улице Малахова. 25-летний водитель Honda Torneo буксировал Honda CR-V, перестроился влево, после чего буксируемая машина вылетела на остановку, где находились люди.

В результате случившегося мужчина 1951 года рождения и женщина 1957 года рождения получили травмы и были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Полиция проводит проверку.