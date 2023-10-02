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Двух человек сбили во время буксировки автомобиля в Барнауле

Буксируемая машина выехала на трамвайную остановку и наехала на людей

02 октября 2023, 16:19, ИА Амител

Фото: ГИБДД
Фото: ГИБДД

Двух человек сбили на трамвайной остановке в Барнауле. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Авария произошла в 14:05 на улице Малахова. 25-летний водитель Honda Torneo буксировал Honda CR-V, перестроился влево, после чего буксируемая машина вылетела на остановку, где находились люди.

В результате случившегося мужчина 1951 года рождения и женщина 1957 года рождения получили травмы и были госпитализированы для оказания медицинской помощи. 

Полиция проводит проверку. 

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

16:22:48 02-10-2023

нефиг гонять

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Гость

18:28:38 02-10-2023

Пожалел жопу товарища, отвернул вовремя ?

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