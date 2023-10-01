В ГИБДД рассказали подробности жесткой аварии на Антона Петрова в Барнауле

Пострадала женщина-водитель, которая решила повернуть из средней полосы

01 октября 2023, 22:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В ГИБДД раскрыли подробности аварии, которая произошла сегодня на улице Антона Петрова в районе дома № 221д. По предварительной информации, женщина 1976 года рождения за рулем Kia Picanto при повороте направо не заняла соответствующее крайнее положение на проезжей части и столкнулась с Subaru Legacy, за рулем которого был 22-летний молодой человек.

После аварии Kia отбросило на опору ЛЭП. В результате происшествия женщине оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Напомним, что седан на большой скорости протаранил малолитражку. От удара второй автомобиль перевернулся, его выбросило с дороги, после чего он врезался в бетонный столб и снес его.