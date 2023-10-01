В ГИБДД рассказали подробности жесткой аварии на Антона Петрова в Барнауле
Пострадала женщина-водитель, которая решила повернуть из средней полосы
01 октября 2023, 22:32, ИА Амител
В ГИБДД раскрыли подробности аварии, которая произошла сегодня на улице Антона Петрова в районе дома № 221д. По предварительной информации, женщина 1976 года рождения за рулем Kia Picanto при повороте направо не заняла соответствующее крайнее положение на проезжей части и столкнулась с Subaru Legacy, за рулем которого был 22-летний молодой человек.
После аварии Kia отбросило на опору ЛЭП. В результате происшествия женщине оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Напомним, что седан на большой скорости протаранил малолитражку. От удара второй автомобиль перевернулся, его выбросило с дороги, после чего он врезался в бетонный столб и снес его.
12:14:58 02-10-2023
Женщина. Наверное думала, так можно
12:18:30 02-10-2023
Олень на субаре летел быстрее чем видит, а кукушка на кии в зеркала только мордашку красит. Вот и встретились два одиночества (с)
12:24:14 02-10-2023
Кукушке в Кии уже 47, смысла красить мордашку немного, возможно уже бабушка
12:27:15 02-10-2023
Гость (12:24:14 02-10-2023) Кукушке в Кии уже 47, смысла красить мордашку немного, возмо... И если ей под полтос, то это причина не смотреть в зеркала? Даже если мордочку уже не красит по возрасту?
13:59:00 02-10-2023
Гость (12:24:14 02-10-2023) Кукушке в Кии уже 47, смысла красить мордашку немного, возмо... Сразу навскидку вспомню множество женщин 45-48 лет, выглядящих на 30-35. Не судите по своему окружению. Не все в 30 лет растят зад и надевают пОльта с поясом и беретку небекрень П.С. Про даму за рулем ничего не знаю, возможно тетя Мотя в беретке