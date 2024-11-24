В Барнауле потушили горящий частный дом
Пострадавших нет
24 ноября 2024, 07:00, ИА Амител
Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле потушили пожар в частном доме на улице Боровой, сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент случился 23 ноября. На месте пожара работали четыре пожарных автомобиля, 27 человек личного состава и три звена газодымозащитной службы.
Площадь пожара составила около 50 "квадратов". Пострадавших нет.
В качестве наиболее вероятной причины произошедшего называют неправильное устройство печи и дымохода.
"Долго топили печь, из-за перекала дымохода загорелось чердачное перекрытие", – уточнили в ведомстве.
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