В Барнауле потушили горящий частный дом

Пострадавших нет

24 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле потушили пожар в частном доме на улице Боровой, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился 23 ноября. На месте пожара работали четыре пожарных автомобиля, 27 человек личного состава и три звена газодымозащитной службы.

Площадь пожара составила около 50 "квадратов". Пострадавших нет.

В качестве наиболее вероятной причины произошедшего называют неправильное устройство печи и дымохода.