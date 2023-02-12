Двух человек спасли при пожаре в алтайском селе
В момент приезда пожарных в доме было много дыма
12 февраля 2023, 17:22, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном МВД.
Возгорание произошло в жилом доме в Благовещенке на улице Кирова.
"На момент прибытия пожарных расчётов в доме образовалось сильное задымление. В доме находились люди. Звеном газодымозащитной службы было спасено два человека", – сказано в сообщении.
Возгорание на площади два квадратных метра оперативно ликвидировали.
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