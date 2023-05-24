Двух детей и трёх взрослых спасли при пожаре в бийской многоэтажке

Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём

24 мая 2023, 09:49, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Бийске при пожаре в многоэтажке спасли пятерых человек, в том числе двоих детей. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, инцидент случился 23 мая на улице Ильи Мухачёва.

На месте работали 16 человек и три автоцистерны. Специалисты оперативно потушили пламя на площади 12 квадратных метров.

Уточняется, что причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём.