В МЧС опровергли информацию об огромной площади пожара в приграничном районе Алтая

Ряд источников заявляют, что трава в приграничном с Казахстаном районе выгорела на площади 70 га. Спасатели подчёркивают, что в действительности цифра намного меньше — 12 га

23 мая 2023, 14:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю опровергли информацию о площади пожара в Локтевском районе – ряд источников заявляют, что трава в приграничном с Казахстаном районе выгорела на площади 70 га. Спасатели подчёркивают, что в действительности цифра намного меньше – 12 га.

Напомним, что вечером в Локтевском районе, в нескольких километрах от села Новенькое, загорелась сухая трава. Сейчас угрозы населённым пунктам нет, эвакуация жителей не требуется.

Одновременно с этим на территории Казахстана бушует природный пожар. Ранее сообщалось, что его тушат в государственном природном резервате "Семей орманы" в Абайской области.