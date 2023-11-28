Двух девочек сбили на пешеходном переходе в Барнауле

С места аварии пострадавших отправили в травмпункт

28 ноября 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Водитель иномарки сбил двух девочек на пешеходном переходе в Барнауле. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла 28 ноября на улице Энтузиастов в районе дома № 12в к. 2. 38-летний мужчина за рулем автомобиля Honda Accord наехал на двух девочек 2007 года рождения, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии девочки получили различные травмы, их с места происшествия отправили в травмпункт. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.