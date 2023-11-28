Двух девочек сбили на пешеходном переходе в Барнауле
С места аварии пострадавших отправили в травмпункт
28 ноября 2023, 13:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Водитель иномарки сбил двух девочек на пешеходном переходе в Барнауле. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.
Авария произошла 28 ноября на улице Энтузиастов в районе дома № 12в к. 2. 38-летний мужчина за рулем автомобиля Honda Accord наехал на двух девочек 2007 года рождения, переходивших дорогу по пешеходному переходу.
В результате аварии девочки получили различные травмы, их с места происшествия отправили в травмпункт. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.
13:29:59 28-11-2023
38-летний --- с бронью. Может не служил. Но на девочек наехал
13:31:14 28-11-2023
Странно, HONDA ACCORD хорошая машина, должна остановиться.
13:57:18 28-11-2023
Гость (13:31:14 28-11-2023) Странно, HONDA ACCORD хорошая машина, должна остановиться.... Машина хоошая, а прокладка между рулем и машиной - не очень.
13:39:56 28-11-2023
девочки... девахи уже, а дорогу переходить не умеют...
13:56:52 28-11-2023
Гость (13:39:56 28-11-2023) девочки... девахи уже, а дорогу переходить не умеют...... Нашелся всё-таки урод, который опять не водителя обвинил, который НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ сбил людей. А обвинил пешеходов, которые посмели переходить дорогу по пешеходному переходу.
14:04:15 28-11-2023
Гость (13:56:52 28-11-2023) Нашелся всё-таки урод, который опять не водителя обвинил, ко... Так это муж водителя наверное
15:27:01 28-11-2023
Гость (13:56:52 28-11-2023) Нашелся всё-таки урод, который опять не водителя обвинил, ко... Ты сам урод. Башку свою лень повернуть, чтобы убедиться, что вас пропускают. Только базлать умеете. Включайте голову, пешеходы. Прежде, чем переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, необходимо посмотреть по сторонам и убедиться, что тебя пропускают. Дорога - территория автомобилей.
17:59:01 28-11-2023
Гость (15:27:01 28-11-2023) Ты сам урод. Башку свою лень повернуть, чтобы убедиться, что... Ты смотри-ка, еще огрызается! Если ты - взрослый человек не можешь себя за рулем контролировать и прёшь, закатив зенки через ПП прямо на пешеходов, не садись за руль! Ты же людей поубиваешь! Еще и спорит, неадекват такой!
21:21:58 28-11-2023
Гость (17:59:01 28-11-2023) Ты смотри-ка, еще огрызается! Если ты - взрослый человек не ... его посадят, тебя закопают. Так в чьих интересах клювом меньше щёлкать?
08:56:45 29-11-2023
Гость (15:27:01 28-11-2023) Ты сам урод. Башку свою лень повернуть, чтобы убедиться, что... неуважаемый водитель машины, меня вчера на пешеходном переходе чуть не сбила машина, за рулем которой похоже ваш собрат летчик слепой сидел. Я убедилась, что меня пропускают по моей полосе, а по другой противоположной полосе машина была далеко, причем реально далеко,и перешла половину дороги, да только по той полосе водитель низко летел похоже, потому что буквально через секунды 3 (!) он оказался перед переходом (а там ограничение скорости 50 км!!!) и я услышала визг тормозов. Меня спасло, что я побежала (а не пошла! ) вперед по переходу , потому что он буквально по спине меня машиной чиркнул. В ПДД по моему написано, что водитель должен соблюдать скоростной режим, притормаживать перед пешеходным переходом и убедиться. что люди по нему не идут. Водители летают по дорогам, наплевав на ограничение скорости, не пропускают пешеходов, а виноваты почему то пешеходы в наездах.
17:37:20 28-11-2023
Гость (13:56:52 28-11-2023) Нашелся всё-таки урод, который опять не водителя обвинил, ко... сам ты урод! убедитесь, что вас пропускают! сколько можно говорить?
14:13:51 28-11-2023
один не остановился, другие не убедились
14:16:35 28-11-2023
Родители учите детей правильно переходить дорогу! Умирая на пешеходном переходе, даже если пешеход прав, эту беду уже не исправить! Это трагедии, которые случаются все чаще и 50% это вина родителей, которые внушают детям, в том числе своим поведением, что правота пешехода - это главное. А это не правда, главное жизнь человека и особенно ребенка. Ну остановитесь вы на 0,5 минут, покажите, что собираетесь переходить, убедитесь, что водитель Вас видит, в адеквате и пропускает, и тогда шагайте до следующей полосы, а там снова убедитесь: стоит транспорт или нет. Забрызгивание гневными слюнями по свершившемуся факту, никому уже не поможет, а вот проговаривать эти случаи и отрабатывать с ребенком до автоматизма правила БЕЗОПАСНОГО перехода дороги - это прямая обязанность родителя.
15:17:05 28-11-2023
Анна (14:16:35 28-11-2023) Родители учите детей правильно переходить дорогу! Умирая на ... Детей учат переходить пешеходный переход в школе,а вот кто водителей учит переезжать пешеходный переход по правилам?Где работа этой компетентной организации?Я думаю ,это как раз ,следствие её бездеятельности.Уже в который раз это происходит?Там выводы организационного характера собираются делать?А ведь на переходе мог оказаться и ребёнок дошкольного возраста(бывает и такое) и престарелый человек ,который толком не может видеть .И что ,они ,получается обречены?А то ,что скорость транспортного средства перед переходом должна быть 40 и водитель должен быть готовым остановиться ,как управляющий средством повышенной опасности, это пустой звук?
15:43:27 28-11-2023
Афиноген (15:17:05 28-11-2023) Детей учат переходить пешеходный переход в школе,а вот кто ... "Кто про что, а вшивый про баню" или еще одна поговорка "Если бы, да кабы, росли в огороде грибы..." Переходите дорогу правильно, осторожно, дважды проверьте, заботьтесь о своей жизни сами! Таких горе-водителей будет все больше, никто кроме Вас вас от них не защитит, вот хоть изойдите Вы на гнев и желчь. Их будут наказывать и садить, но пешеходы при этом будут гибнуть, и дети, и старики, если за жизнь не научились опасаться и беречь себя на дороге! Но гордо будут нести знамя осознания, что они правее всех правых, т.к. у них под ногами были белые полосочки и знак стоял пешеходного перехода. В добрый путь! Я сама за рулем тьфу-тьфу-тьфу без аварий 15 лет, но переходя дорогу, я не ступлю на нее пока машина перед переходом не остановится (не притормаживать начнет, а полностью встанет) и ребенка к этому же приучаю. А так каждый творец своей жизни. Ну еще одна поговорка напоследок:"На Бога надейся, а сам не плошай".
16:14:58 28-11-2023
Анна (15:43:27 28-11-2023) "Кто про что, а вшивый про баню" или еще одна поговорка "Есл... Так вот ,уважаемая Анна,а вы ,не подскажете почему ,там ,у них( у супостатов),.совсем другая картина ,я бы даже сказал противоположная?Почему там водители вежливы и предусмотрительны а у нас вот такие?Не знаете причину?
16:51:23 28-11-2023
Афиноген (16:14:58 28-11-2023) Так вот ,уважаемая Анна,а вы ,не подскажете почему ,там ,у ... Тот же вопрос и про пешеходов, сейчас на Матросова/Ленина один ушлепок, так уверенно фигачил на красный, с такой уверенной мордой и щелкал семечки, пока водители в афиге притормаживали. Задавить не хотелось, конечно, но отпинать, так чтобы сесть не мог пару недель, очень!!
19:49:06 28-11-2023
Афиноген (16:14:58 28-11-2023) Так вот ,уважаемая Анна,а вы ,не подскажете почему ,там ,у ... В Туретчине нет такого глупого правила - пропускать пешеходов. Каждый пешеход сам отвечает за свою безопасность. Поэтому там намного меньше наездов на пешеходов. Да и у нас, если поднять статистику, до этого и....ского закона тоже было меньше наездов.
16:22:45 28-11-2023
Анна (15:43:27 28-11-2023) "Кто про что, а вшивый про баню" или еще одна поговорка "Есл... лучший пешеход это водитель, это давно известно
21:25:44 28-11-2023
Анна (15:43:27 28-11-2023) "Кто про что, а вшивый про баню" или еще одна поговорка "Есл... Просто Вы умненькая. А 10% тупорылых водятлов рождаются из 90% безмозглых бараноходов
14:24:49 28-11-2023
Очередной низколетящий водятел.
16:16:37 28-11-2023
Смотрите внимательно при переходе, все ли вас пропускают, ведь водитель за рулём может быть уже мёртв от сердечного приступа или инсульта, или уснул, или потерял сознание, или обдолбан, или обожран! Жизнь ценнее понтов или чувства собственного превосходства пешехода над водителем!
18:01:43 28-11-2023
Гость (16:16:37 28-11-2023) Смотрите внимательно при переходе, все ли вас пропускают, ве... Вот поверьте, как только не ездят неадекваты за рулем. И, вот он уже притормаживает, типа пропускает. И вдруг что-то клинануло в башке у водителя! и он газ давит. У меня так родственница сбил придурок за рулем. На пешеходном переходе уже в шаге от бордюры. Врубил зачем-то газ и вырулил на пешехода.
16:21:13 28-11-2023
картина сегодня утром, трамвай 5 на остановке Челюскинцев-Папанка вверх, пассажиры вышли, пассажиры зашли, вагоновожатая закрывает двери и начинает движение, впереди меня газель, тоже собирается двигаться, в это время пацан лет 7-8 обегает спереди газель и начинает ломиться в переднюю дверь...его впустили, но какого газелисту, я думаю он тоже хотел бы в трамвай зайти после этого. Конечно это не про переход, но о многом.
18:38:39 28-11-2023
Пешеходы, учитывайте, что автомобиль не сможет остановиться как "столб вкопаный", даже на скорости 40 км/час! Тормозной путь будет всегда, а сейчас начался ГОЛОЛЁД на проезжей части улиц, авто тормозит плохо в гололёд !!!! Нет водителя авто, который специально хотел бы задавить пешехода, и на "Зебре" тоже!!!
09:14:23 29-11-2023
Маша (18:38:39 28-11-2023) Пешеходы, учитывайте, что автомобиль не сможет остановиться ... Так может быть водитель будет ездить с меньшей скоростью в этот гололед, а не как летом? У него же в руках руль, а не у пешехода. Почему пешеход должен учитывать, что гололед на улице и тормозной путь у машины есть, а тот кто в машине сидит не должен? А вы в курсе, что на переходе, когда стоишь, пропускает только третья машина, две внаглую проезжают, хотя прекрасно все видят, а это не из-за того, что у них высокая скорость? Вот когда начнут нормально штрафовать за превышение скорости и за то, что пешехода не пропускают, тогда и число наездов уменьшится. За границей что то наездов на пешеходов практически нет, потому что там за превышение скорости такой штраф, что все ездят по правилам. Вот вопрос и решен. Кстати, в Алтайке есть пешеходный переход, где всегда пропускают пешеходов, ни зима, ни гололед не мешают водителям пропускать пешеходов и ни разу там никого не сбили, а находится он около ГИБДД! Я так думаю, это потому, что водители ездят там по ПДД, а не как захотят.
19:02:30 28-11-2023
Молодёжная - Красноармейский полный беспредел!!! Водители вообще на светофор не смотрят, едут когда захотят! Каждый день там хожу и страшно аж жуть! Вот бы где ППС подежурить. Почему там нет камер?
21:16:57 28-11-2023
Гость (19:02:30 28-11-2023) Молодёжная - Красноармейский полный беспредел!!! Водители во... Потому что ППС будут смотреть на тебя и улыбаться, когда по тебе фура в запрещенное время поедет, потому как в ПДД они не разбираются. А камер в городе катастрофически мало. Да и там где они стоят они работают через пень-колоду.
13:44:42 29-11-2023
Почему не пишут,были ли у девочек одеты наушники, кипишон, бежали они через дорогу или перебирались по пластунски..? Увлеченно обсуждали мировые проблемы или уставшие от учебы шли на автопилоте? И если честно, задолбали тонированные стекла в машинах. Подъезжаешь сзади,через стекла ничего не видно,что творится ни справа, ни слева. Пешеходу то-же самое. Машина должна быть с чистыми стеклами не только перед водилой и на передних дверях.