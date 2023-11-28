Две иномарки столкнулись в центре Барнаула утром 28 ноября
От удара Lexus развернуло в противоположную сторону
28 ноября 2023, 08:53, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Около 07:30 на пересечении улицы Молодежной с проспектом Красноармейским в Барнауле произошла авария. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале "В курсе 22".
По их словам, Lexus двигался по Красноармейскому, а Nissan – по Молодежной. От удара первый автомобиль развернуло в другую сторону.
О пострадавших в ДТП не сообщается. Подробности инцидента выясняются.
09:03:52 28-11-2023
ни че се .... ниссан лексус развернул.
09:17:54 28-11-2023
Там же светофор. Значит один из автомобилей не прав.
09:53:59 28-11-2023
Утро у ребят не задалось.
10:22:59 28-11-2023
Один из них думал что проскочит :)
22:31:51 28-11-2023
ниссан думал что его шипы спасут и газанул на перекрестке