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Две иномарки столкнулись в центре Барнаула утром 28 ноября

От удара Lexus развернуло в противоположную сторону

28 ноября 2023, 08:53, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Около 07:30 на пересечении улицы Молодежной с проспектом Красноармейским в Барнауле произошла авария. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале "В курсе 22".

По их словам, Lexus двигался по Красноармейскому, а Nissan – по Молодежной. От удара первый автомобиль развернуло в другую сторону.

О пострадавших в ДТП не сообщается. Подробности инцидента выясняются.

Барнаул ДТП

Комментарии 5

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Гость

09:03:52 28-11-2023

ни че се .... ниссан лексус развернул.

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Гость

09:17:54 28-11-2023

Там же светофор. Значит один из автомобилей не прав.

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Гость

09:53:59 28-11-2023

Утро у ребят не задалось.

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Гость

10:22:59 28-11-2023

Один из них думал что проскочит :)

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Гость

22:31:51 28-11-2023

ниссан думал что его шипы спасут и газанул на перекрестке

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