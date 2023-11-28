Две иномарки столкнулись в центре Барнаула утром 28 ноября

От удара Lexus развернуло в противоположную сторону

28 ноября 2023, 08:53, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Около 07:30 на пересечении улицы Молодежной с проспектом Красноармейским в Барнауле произошла авария. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале "В курсе 22".

По их словам, Lexus двигался по Красноармейскому, а Nissan – по Молодежной. От удара первый автомобиль развернуло в другую сторону.

О пострадавших в ДТП не сообщается. Подробности инцидента выясняются.