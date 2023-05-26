Двух лосей сбили за день в Алтайском крае
Ущерб, нанесённый государственному охотничьему фонду, составил 160 тысяч рублей
26 мая 2023, 09:33, ИА Амител
"Лось" Фото: neuro amic.ru
На дорогах Алтайского края установили знаки, предупреждающие о возможном выходе на проезжую часть диких животных. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
Только 25 мая в регионе произошло два ДТП с участием лосей. В обоих случаях звери погибли. Ущерб, нанесённый охотничьему фонду, составил 160 тысяч рублей.
Водителям напомнили, что в случае выхода диких животных на дорогу нужно снизить скорость и включить аварийную сигнализацию.
При обнаружении раненого животного нужно позвонить охотоведам: 8-800-100-94-00.
09:39:12 26-05-2023
лоси совсем оборзели!? на людей кидаются! главным образом на автомобилистов...
09:40:12 26-05-2023
Я видел как сбили мышку выбежавшую из лесополосы, знал бы телефон позвонил охотоведам, а так СеЛяВи.