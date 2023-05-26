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Двух лосей сбили за день в Алтайском крае

Ущерб, нанесённый государственному охотничьему фонду, составил 160 тысяч рублей

26 мая 2023, 09:33, ИА Амител

"Лось" Фото: neuro amic.ru
"Лось" Фото: neuro amic.ru

На дорогах Алтайского края установили знаки, предупреждающие о возможном выходе на проезжую часть диких животных. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Только 25 мая в регионе произошло два ДТП с участием лосей. В обоих случаях звери погибли. Ущерб, нанесённый охотничьему фонду, составил 160 тысяч рублей.

Водителям напомнили, что в случае выхода диких животных на дорогу нужно снизить скорость и включить аварийную сигнализацию.

При обнаружении раненого животного нужно позвонить охотоведам: 8-800-100-94-00.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

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Гость

09:39:12 26-05-2023

лоси совсем оборзели!? на людей кидаются! главным образом на автомобилистов...

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Гость

09:40:12 26-05-2023

Я видел как сбили мышку выбежавшую из лесополосы, знал бы телефон позвонил охотоведам, а так СеЛяВи.

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