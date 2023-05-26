Двух лосей сбили за день в Алтайском крае

Ущерб, нанесённый государственному охотничьему фонду, составил 160 тысяч рублей

26 мая 2023, 09:33, ИА Амител

"Лось" Фото: neuro amic.ru

На дорогах Алтайского края установили знаки, предупреждающие о возможном выходе на проезжую часть диких животных. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Только 25 мая в регионе произошло два ДТП с участием лосей. В обоих случаях звери погибли. Ущерб, нанесённый охотничьему фонду, составил 160 тысяч рублей.

Водителям напомнили, что в случае выхода диких животных на дорогу нужно снизить скорость и включить аварийную сигнализацию.

При обнаружении раненого животного нужно позвонить охотоведам: 8-800-100-94-00.