Водитель внедорожника сбил лося на трассе в Алтайском крае
Машина получила серьёзные повреждения
25 мая 2023, 09:31, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
На трассе в Алтайском крае сбили лося. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, авария произошла на трассе Барнаул – Бийск, неподалёку от посёлка Нового.
Водитель Toyota Land Cruiser не успел среагировать на лося, выбежавшего на дорогу. В результате столкновения автомобиль получил серьёзные повреждения.
Тушу мёртвого животного откинуло на другую полосу движения.
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