Водитель внедорожника сбил лося на трассе в Алтайском крае

Машина получила серьёзные повреждения

25 мая 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

На трассе в Алтайском крае сбили лося. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, авария произошла на трассе Барнаул – Бийск, неподалёку от посёлка Нового.

Водитель Toyota Land Cruiser не успел среагировать на лося, выбежавшего на дорогу. В результате столкновения автомобиль получил серьёзные повреждения.

Тушу мёртвого животного откинуло на другую полосу движения.