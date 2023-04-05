Двух мобилизованных, самовольно покинувших части, разыскивают в Бийске

Предполагается, что мужчины могут находиться на территории города

05 апреля 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске разыскивают двух мобилизованных, самовольно покинувших воинские части. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на военкомат.

Табакаев Александр Витальевич, 1983 года рождения и Вдовиченко Артём Петрович ушли из расположения независимо друг от друга и не предупредив руководство. Информацию об этом передали в военкомат, после чего начались поиски.

"По нашей информации, военнослужащие могут находиться в Бийске, но на контакт с нами и военной полицией не выходят. Дозвониться также не получается – телефоны недоступны", – рассказал военный комиссар Дмитрий Куватов.

Разыскиваемым военнослужащим рекомендуют как можно скорее явиться в военную комендатуру и встать на учёт. По факту самовольного оставления воинских частей будет проведено разбирательство.