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Двух мобилизованных, самовольно покинувших части, разыскивают в Бийске

Предполагается, что мужчины могут находиться на территории города

05 апреля 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Бийске разыскивают двух мобилизованных, самовольно покинувших воинские части. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на военкомат.

Табакаев Александр Витальевич, 1983 года рождения и Вдовиченко Артём Петрович ушли из расположения независимо друг от друга и не предупредив руководство. Информацию об этом передали в военкомат, после чего начались поиски.

"По нашей информации, военнослужащие могут находиться в Бийске, но на контакт с нами и военной полицией не выходят. Дозвониться также не получается – телефоны недоступны", – рассказал военный комиссар Дмитрий Куватов.

Разыскиваемым военнослужащим рекомендуют как можно скорее явиться в военную комендатуру и встать на учёт. По факту самовольного оставления воинских частей будет проведено разбирательство.

Бийск Армия Розыск

Комментарии 9

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Гость

11:25:02 05-04-2023

Вроде бы первый случай

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Гость

11:34:25 05-04-2023

О, на амике интерфейс поменялся. Первое впечатление неплохое, можно на конкретный пост реагировать. И какую то картинку присваивает. Наверное чтобы видно, кто уже писал. Даже имя предлагает придумать. Прямо соцсеть. Может чтобы фейки вычислять. Может некоторых испугать и будет скучнее. Уже куда то делись бывшие комментаторы Аборигены и Местные, с которыми было веселее

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Гость

13:12:10 05-04-2023

Гость (11:34:25 05-04-2023)О, на амике интерфейс поменялся. Первое впечатление неплохое... Скучнее не будет.

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Алекс

15:02:14 05-04-2023

Гость (11:34:25 05-04-2023)О, на амике интерфейс поменялся. Первое впечатление неплохое... Появятся профессиональные минусаторы и будут лепить на каждый плюс свои минусы.

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Гость

11:38:49 05-04-2023

С чего Бийский военкомат решил,что они должны быть в Бийске??? И как ушли-с вещами,оружием? Может они просто пропали?

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Гость

11:39:20 05-04-2023

У военных все через онное место происходит. Это я понял в самом начале как "попадал" только в армию, сначала с Папанки выпустили сами, потом объявили в розыск. И так на протяжении всей службы.

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Гость

15:12:32 05-04-2023

Ну так то в 40 лет самое время за олигархов повоевать

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Гость

20:46:33 05-04-2023

Гость (15:12:32 05-04-2023)Ну так то в 40 лет самое время за олигархов повоевать... не подскажите, чем так ужасна российская оккупация для украинцев, что надо прям убивать россиян и убиться самому?

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Гость

15:25:03 05-04-2023

Бандеровцы не только русских олигархов не любят

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