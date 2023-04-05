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Тульский школьник нашёл на дереве сумку с деньгами и медалью "За взятие Соледара"

К медали прилагается удостоверение с именем, отчеством и фамилией награждённого

05 апреля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: vk.com/city_sch
Фото: vk.com/city_sch

В Тульской области девятилетний мальчик нашёл сумку, в которой лежали 200 тысяч рублей и воинские медали, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошёл в городе Щёкино. Как рассказала мама мальчика, находку передали полиции. В сумке были деньги, молитвослов и несколько наград, в числе которых медали "За отвагу" и "За взятие Соледара".

"Возвращался из школы, позвонил мне, сказал: “Мама, я тут сумку нашёл, я не могу прийти, я полицию жду”. Как выяснилось, он увидел в палисаднике висящую на дереве сумку, посмотрел, что внутри, и со своего телефона попытался вызвать полицию. Но, как я поняла, ему не поверили. Шла какая-то бабушка, он показал ей сумку и попросил, чтобы она полиции подтвердила. И вот они вместе ждали полицию", – рассказала женщина.

При каких обстоятельствах сумка была потеряна, пока неизвестно. К одной из медалей прилагается удостоверение с именем, отчеством и фамилией награждённого. В соцсетях найти такого человека не удалось.

В областном МВД подтвердили факт находки. Сейчас правоохранители пытаются разыскать владельца сумки.

СВО Находки

Комментарии 10

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Гость

11:26:21 05-04-2023

удостоверение с именем, отчеством и фамилией награждённого -- МО подтверждает?

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Гость

11:28:07 05-04-2023

При каких обстоятельствах сумка была потеряна, пока неизвестно. --------- ПТСР.

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Гость

11:29:04 05-04-2023

Какой школьник честный. И героев уважает. В полиции даже не поверили. Рвет шаблон о молодежи. Надо бы мальчика тоже наградить, желательно чтобы в полиции такие как он работали

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Гость

13:15:12 05-04-2023

Гость (11:29:04 05-04-2023)Какой школьник честный. И героев уважает. В полиции даже не ... Зачем награждать за то, что должно быть нормой, для вас честность это подвиг.

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Гость

13:33:38 05-04-2023

Гость (13:15:12 05-04-2023)Гость (11:29:04 05-04-2023)Какой школьник честный. И героев ... Ну полиция же не поверила, значит и для них это не совсем норма. Пока бабушка не подтвердила

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Гость

14:31:15 05-04-2023

Гость (13:33:38 05-04-2023)Гость (13:15:12 05-04-2023)Гость (11:29:04 05-04-2023)Какой ... Для вас полиция критерий добродетели, и это единственная версия по чему не поверили, других у вас нет?

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Гость

13:34:15 05-04-2023

Гость (13:15:12 05-04-2023)Гость (11:29:04 05-04-2023)Какой школьник честный. И героев ... Поощерить надо,в наше время это наглядный урок для многих его сверстников,мы потеряли молодежь надо это исправлять

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Гость

14:32:42 05-04-2023

Гость (13:34:15 05-04-2023)Гость (13:15:12 05-04-2023)Гость (11:29:04 05-04-2023)Какой ... Это вы ее потеряли, мы нет.

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Гость

13:50:21 05-04-2023

Интересно, конечно, где владелец. Лишь бы живой

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Гость

11:14:36 06-04-2023

Видать для полиции это шок!

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