Тульский школьник нашёл на дереве сумку с деньгами и медалью "За взятие Соледара"
К медали прилагается удостоверение с именем, отчеством и фамилией награждённого
05 апреля 2023, 11:00, ИА Амител
В Тульской области девятилетний мальчик нашёл сумку, в которой лежали 200 тысяч рублей и воинские медали, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл в городе Щёкино. Как рассказала мама мальчика, находку передали полиции. В сумке были деньги, молитвослов и несколько наград, в числе которых медали "За отвагу" и "За взятие Соледара".
"Возвращался из школы, позвонил мне, сказал: “Мама, я тут сумку нашёл, я не могу прийти, я полицию жду”. Как выяснилось, он увидел в палисаднике висящую на дереве сумку, посмотрел, что внутри, и со своего телефона попытался вызвать полицию. Но, как я поняла, ему не поверили. Шла какая-то бабушка, он показал ей сумку и попросил, чтобы она полиции подтвердила. И вот они вместе ждали полицию", – рассказала женщина.
При каких обстоятельствах сумка была потеряна, пока неизвестно. К одной из медалей прилагается удостоверение с именем, отчеством и фамилией награждённого. В соцсетях найти такого человека не удалось.
В областном МВД подтвердили факт находки. Сейчас правоохранители пытаются разыскать владельца сумки.
11:26:21 05-04-2023
удостоверение с именем, отчеством и фамилией награждённого -- МО подтверждает?
11:28:07 05-04-2023
При каких обстоятельствах сумка была потеряна, пока неизвестно. --------- ПТСР.
11:29:04 05-04-2023
Какой школьник честный. И героев уважает. В полиции даже не поверили. Рвет шаблон о молодежи. Надо бы мальчика тоже наградить, желательно чтобы в полиции такие как он работали
13:15:12 05-04-2023
Гость (11:29:04 05-04-2023)Какой школьник честный. И героев уважает. В полиции даже не ... Зачем награждать за то, что должно быть нормой, для вас честность это подвиг.
13:33:38 05-04-2023
Гость (13:15:12 05-04-2023)Гость (11:29:04 05-04-2023)Какой школьник честный. И героев ... Ну полиция же не поверила, значит и для них это не совсем норма. Пока бабушка не подтвердила
14:31:15 05-04-2023
Гость (13:33:38 05-04-2023)Гость (13:15:12 05-04-2023)Гость (11:29:04 05-04-2023)Какой ... Для вас полиция критерий добродетели, и это единственная версия по чему не поверили, других у вас нет?
13:34:15 05-04-2023
Гость (13:15:12 05-04-2023)Гость (11:29:04 05-04-2023)Какой школьник честный. И героев ... Поощерить надо,в наше время это наглядный урок для многих его сверстников,мы потеряли молодежь надо это исправлять
14:32:42 05-04-2023
Гость (13:34:15 05-04-2023)Гость (13:15:12 05-04-2023)Гость (11:29:04 05-04-2023)Какой ... Это вы ее потеряли, мы нет.
13:50:21 05-04-2023
Интересно, конечно, где владелец. Лишь бы живой
11:14:36 06-04-2023
Видать для полиции это шок!