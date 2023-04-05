Тульский школьник нашёл на дереве сумку с деньгами и медалью "За взятие Соледара"

К медали прилагается удостоверение с именем, отчеством и фамилией награждённого

05 апреля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: vk.com/city_sch

В Тульской области девятилетний мальчик нашёл сумку, в которой лежали 200 тысяч рублей и воинские медали, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошёл в городе Щёкино. Как рассказала мама мальчика, находку передали полиции. В сумке были деньги, молитвослов и несколько наград, в числе которых медали "За отвагу" и "За взятие Соледара".

"Возвращался из школы, позвонил мне, сказал: “Мама, я тут сумку нашёл, я не могу прийти, я полицию жду”. Как выяснилось, он увидел в палисаднике висящую на дереве сумку, посмотрел, что внутри, и со своего телефона попытался вызвать полицию. Но, как я поняла, ему не поверили. Шла какая-то бабушка, он показал ей сумку и попросил, чтобы она полиции подтвердила. И вот они вместе ждали полицию", – рассказала женщина.

При каких обстоятельствах сумка была потеряна, пока неизвестно. К одной из медалей прилагается удостоверение с именем, отчеством и фамилией награждённого. В соцсетях найти такого человека не удалось.

В областном МВД подтвердили факт находки. Сейчас правоохранители пытаются разыскать владельца сумки.