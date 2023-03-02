Двух мужчин насмерть сбил автомобиль посреди трассы в Алтайском крае
Пешеходы скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи
02 марта 2023, 12:16, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае автомобиль сбил двух человек, стоявших посреди дороги, сообщает региональное МВД.
ДТП произошло ночью 2 марта на трассе Родино – Степной Кучук – Камышенка – Завьялово.
"Водитель автомобиля Toyota Sprinter допустил наезд на пешеходов 1986 и 1991 годов рождения. Мужчины находились на проезжей части дороги без цели её перехода", – рассказали в ведомстве.
Пешеходы скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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