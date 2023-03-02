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В полиции назвали причину смертельного ДТП с автобусом в Алтайском крае

По факту аварии возбудили уголовное дело

02 марта 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края
Фото: прокуратура Алтайского края

Причиной смертельного ДТП с участием автобуса в Рубцовском районе Алтайского края стал выезд на встречную полосу. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла 2 марта в 03:50 на 267-м километре трассы А-322. Водитель 1975 года рождения, управляя  автобусом King Long, выскочил на встречку, где столкнулся с грузовиком MAN с прицепом под управлением водителя 1968 года рождения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автобуса от полученных травм скончались. Водитель автобуса и два пассажира получили травмы различной степени тяжести", – рассказали в ведомстве.

По факту ДТП следственным отделением отдела полиции по Рубцовскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Назначена автотехническая экспертиза.

Комментарии 3

  • Всегда удивляет, как можно в темноте, когда встречка светит фарами, выскочить на встречку. Мож задремал, самое время сонное в 3-50.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Может и задремал. Но если водитель сильно ослеплен, то уже не видно не только дороги, но и габариты слепящей встречки. Вот какую бы камеру надо придумать, так это такую, которая бы выявляла ослепителей и тысяч по пять выписывала бы сразу. Каждый пятый, наверно, то на дальнем шпарит, то корректором не пользуется.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Это да, свет у многих не отрегулирован. Слепят. Мож возить страйкбольное оружие с черной краской и бить по фарам?
    02 марта, Гость   Ответить
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