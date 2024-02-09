Двух пенсионеров сбили на пешеходном переходе в Барнауле

Женщина скончалась от полученных травм

09 февраля 2024, 11:04, ИА Амител

Фото с места смертельной аварии / Прокуратура Алтайского края

В Барнауле на пешеходном переходе сбили двух пенсионеров. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел около 7 утра 8 февраля на улице Попова в районе дома № 29. По данным правоохранителей, супружеская пара переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал "УАЗ-Патриот".

73-летний мужчина и его 71-летняя супруга получили травмы. Позднее женщина скончалась.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку по факту происшествия.