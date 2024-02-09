Двух пенсионеров сбили на пешеходном переходе в Барнауле
Женщина скончалась от полученных травм
09 февраля 2024, 11:04, ИА Амител
Фото с места смертельной аварии / Прокуратура Алтайского края
В Барнауле на пешеходном переходе сбили двух пенсионеров. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Инцидент произошел около 7 утра 8 февраля на улице Попова в районе дома № 29. По данным правоохранителей, супружеская пара переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал "УАЗ-Патриот".
73-летний мужчина и его 71-летняя супруга получили травмы. Позднее женщина скончалась.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку по факту происшествия.
11:42:24 09-02-2024
Что, дебилы гоночные, опять у вас старики виноваты будут? В том, что вы, олени, перед пешеходными переходами не тормозите? Они виноваты в одном-что им с вами, гоблинами, по одним улицам передвигаться приходится...
13:05:26 09-02-2024
Гость (11:42:24 09-02-2024) Что, дебилы гоночные, опять у вас старики виноваты будут? В ... читать нужно внимательнее, на нерегулируемом пешеходном переходе. Гоблин это тот, кто написал......нужно дома сидеть а не шарохаться по улицам в неположенном месте
13:32:20 09-02-2024
Гость (13:05:26 09-02-2024) читать нужно внимательнее, на нерегулируемом пешеходном пере... Вот и сиди дома, конь педальный, и не шарохайся по улицам, где Люди ходят!!!
15:57:30 09-02-2024
Гость (13:32:20 09-02-2024) Вот и сиди дома, конь педальный, и не шарохайся по улицам, г... может воспитания вам не хватает........такое пишите публично....рекомендую обратить на это внимание
15:14:53 09-02-2024
Гость (13:05:26 09-02-2024) читать нужно внимательнее, на нерегулируемом пешеходном пере... в смысле в неположенном? пара шла по переходу!
15:35:03 09-02-2024
Гость (13:05:26 09-02-2024) читать нужно внимательнее, на нерегулируемом пешеходном пере... Да уж. Нерегулируемый это значит что там нет светофора, а не то, что там ходить нельзя. Очень надеюсь, что вы не водитель.
15:39:49 09-02-2024
Гость (15:35:03 09-02-2024) Да уж. Нерегулируемый это значит что там нет светофора, а не... зря надеетесь,он явно купил права уже
15:51:56 09-02-2024
Гость (15:35:03 09-02-2024) Да уж. Нерегулируемый это значит что там нет светофора, а не... именно водитель, и ситуации бывают разные....пешеходам тоже нужно быть внимательнее
18:10:54 09-02-2024
Гость (15:35:03 09-02-2024) Да уж. Нерегулируемый это значит что там нет светофора, а не... А мне думается, что это как раз тот самый водитель, который ...
20:18:29 09-02-2024
Гость (13:05:26 09-02-2024) читать нужно внимательнее, на нерегулируемом пешеходном пере... идиот - это диагнозю
16:46:03 09-02-2024
Искренние соболезнования. Я так понимаю в поликлинику шли. Поэтому и рано утром. По другому талон не получишь
16:52:29 09-02-2024
Ирина (16:46:03 09-02-2024) Я так понимаю в поликлинику шли. Поэтому и рано утром. По другому талон не получишь в третьей поликлинике талоны в регистратуре начинают раздавать после 9-ти утра. думаю, что и в других аналогичная ситуация... пенсионеров жалко конечно...
16:56:51 09-02-2024
Какая разница, куда люди шли? У всех свои планы. И решение каких-то своих вопросов именно утром - это нормально и порой никак по-другому. Почему многие считают, что у пенсионеров дела - только сходить в магазин. Жизнь не останавливается с наступлением пенсии.
17:16:23 09-02-2024
Город - место концентрированного проживания большого количества людей. Скорость пешеходов 5 км. в час. Следует ограничить скорость автотранспорта до 5 км в час., штрафовать камерам при превышении на 5 км в час и лишать права управления при превышении на 10 км в час.
19:10:48 09-02-2024
Андрей (17:16:23 09-02-2024) Город - место концентрированного проживания большого количес... Головушка не бо-бо?
17:20:45 09-02-2024
Андрейка, ты три остановки на газельке будешь ехать полчаса. Ты готов на такой подвиг?
20:17:14 09-02-2024
Одни мерзавцы разрешили другим мерзавцам проезжать по пешеходному переходу когда там находятся люди. И как результат; мерзавцы давят людей и им всё сходит с рук. А безответственность сносит крышу, особенно дырявую. И опять серьезного наказания не будет.