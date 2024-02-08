Серьезная авария произошла на проспекте Ленина в Барнауле
Одну из машин выбросило с дороги
08 февраля 2024, 13:40, ИА Амител
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
Серьезная авария произошла на пересечении проспектов Ленина и Космонавтов. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Столкнулись как минимум две иномарки, обе получили серьезные повреждения. Один из автомобилей после удара выбросило с дороги, и он оказался на сугробе у стелы "Ленинский район".
По предварительным данным, пострадавших нет. На некоторое время движение на участке было затруднено.
Подробности аварии уточняются.
13:52:10 08-02-2024
Дообгонялись.
15:19:02 08-02-2024
Гость (13:52:10 08-02-2024) Дообгонялись.... С тех пор как сделали двухсторонним движением на малой Космонавтов, так постоянно стали происходить аварии на этом участке с пересечением пр. Ленина.