Серьезная авария произошла на проспекте Ленина в Барнауле

Одну из машин выбросило с дороги

08 февраля 2024, 13:40, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

Серьезная авария произошла на пересечении проспектов Ленина и Космонавтов. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Столкнулись как минимум две иномарки, обе получили серьезные повреждения. Один из автомобилей после удара выбросило с дороги, и он оказался на сугробе у стелы "Ленинский район".

По предварительным данным, пострадавших нет. На некоторое время движение на участке было затруднено.

Подробности аварии уточняются.