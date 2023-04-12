Двух пропавших в Алтайском крае детей нашли
Их местонахождение было неизвестно с 11 апреля
12 апреля 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: "Лиза Алерт"
Пропавших в Егорьевском районе Алтайского края двух мальчиков 10 и 11 лет нашли живыми, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" 12 апреля.
Напомним, ребята ушли из дома в селе Шубинка в неизвестном направлении 11-го числа.
"Найдены, живы!" – написал поисковики, традиционно не уточнив подробностей.
Ранее в Новосибирской области возобновили поиски школьницы, пропавшей в 2010 году.
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