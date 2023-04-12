В Алтайском крае ищут двух мальчиков, не вернувшихся домой с прогулки

Их местонахождение неизвестно с 11 апреля

12 апреля 2023, 07:21, ИА Амител

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Алтайского края

В Егорьевском районе Алтайского края пропали два мальчика – 10 и 11 лет. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

11 апреля ребята ушли из дома в селе Шубинка в неизвестном направлении и не вернулись.

Любую информацию об их местонахождении просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 либо 112. Также поисковики нуждаются в добровольцах.

Ранее сообщили, что в Новосибирской области возобновили поиски 14-летней школьницы из села Яркуль, пропавшей в 2010 году.