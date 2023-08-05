Двух самокатчиков сбили в Барнауле

Известно, что один из пострадавших – ребенок

05 августа 2023, 08:25, ИА Амител





ДТП на улице Попова / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле вечером 4 августа сбили двух самокатчиков, сообщает "Инцидент Барнаул".

Одно из происшествий случилось между домами № 150б и № 142 по улице Попова. "Сбили мальчика, на вид 12-14 лет", – рассказали в сообществе. От удара у автомобиля разбилось лобовое стекло.

Другое ДТП произошло по адресу Георгия Исакова, 249. На месте работала скорая.

ДТП на Георгия Исакова / Фото: "Инцидент Барнаул"

В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.

Ранее рассказали, как Госавтоинспекция Барнаула ловит самокатчиков-нарушителей и за что их штрафуют