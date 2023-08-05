Двух самокатчиков сбили в Барнауле
Известно, что один из пострадавших – ребенок
05 августа 2023, 08:25, ИА Амител
ДТП на улице Попова / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле вечером 4 августа сбили двух самокатчиков, сообщает "Инцидент Барнаул".
Одно из происшествий случилось между домами № 150б и № 142 по улице Попова. "Сбили мальчика, на вид 12-14 лет", – рассказали в сообществе. От удара у автомобиля разбилось лобовое стекло.
Другое ДТП произошло по адресу Георгия Исакова, 249. На месте работала скорая.
В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.
Ранее рассказали, как Госавтоинспекция Барнаула ловит самокатчиков-нарушителей и за что их штрафуют
08:40:07 05-08-2023
Водителя жалко!
08:52:28 05-08-2023
А не надо самакатчиков ловить и хозяев самакатного бизнеса тоже не надо ловить. Вы поймайте ту чинушку, которая согласовала прокат этой шняги в нашем ауле. А что касаемо покалеченых детей, дак их нужно лечить за счёт государства и изымать у несправившихся с воспитанием родителей, в дет дома. С возвратом мат капитала государству.
11:21:58 05-08-2023
надеюсь дебилы выживут, никогда больше не подойдут к самокату и друзьям расскажут. задолбали эти самокатчики!
14:22:56 05-08-2023
Самокатчики -смертники. Дороги неровные, средств защиты нет.
11:48:29 07-08-2023
Самокаты - это здорово конечно, но менталитет нашего города не позволит наладить данную услугу. Хотя дурачков может меньше станет, естественный отбор никто не отменял в природе. Зло конечно звучит, но иногда смотришь как они мчатся вдвоем на этом самокате и думаешь... голова вродебы есть, но они наверное ею только кушают. Нужны специальные отведенные места что ли...