Как госавтоинспекция Барнаула ловит самокатчиков-нарушителей и за что их штрафуют

С мая по середину июля барнаульская ГИБДД оштрафовала 226 нарушающих ПДД электросамокатчиков

17 июля 2023, 07:05, Антон Дегтярев

Электросамокаты / Фото: amic.ru

12 ДТП с электросамокатчиками произошло в Барнауле в 2023 году, в них пострадало 13 человек, пятеро из них – дети до 16 лет. С 1 мая 2023 года по середину июля оштрафовать ГИБДД удалось 226 человек. Глава отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Барнаула Геннадий Кузнецов рассказал amic.ru, как гаишники краевой столицы ловят электросамокатчиков-нарушителей, и что делать автолюбителям в случае ДТП с электросамокатом.

За что штрафуют самокатчиков?

По словам Геннадия Кузнецова, чаще всего самокатчиков штрафуют за то, что они ездят по пешеходному переходу не спешившись. Далее идет поездка вдвоем, за которую тоже предусмотрено денежное наказание. Размер штрафа за нарушение на электросамокате, как правило, 800 рублей. Такая сумма предусмотрена ст. 12.29 часть 2 КоАП РФ.

Если же электросамокатчик поехал на самокате пьяным, ему выпишут штраф от тысячи до полутора тысяч рублей. Это уже статья 12.29 часть 3 КоАП РФ.

Проводит ли рейды ГИБДД?

Геннадий Кузнецов заверил, что ГИБДД ловит нарушающих законы электросамокатчиков, однако пока специальных рейдов инспекция не проводила.

"Если при патрулировании сотрудники выявили нарушение, они принимают меры. Выявляют нарушение визуально. Экипаж несет службу на закрепленном маршруте, он следит за безопасностью дорожного движения, проверяет транспорт и водителей автомобилей. Туда же входит контроль за велосипедистами, электросамокатчиками, за нарушениями правил дорожного движения несовершеннолетними, нетрезвых водителей тоже вылавливают. Сотрудники оперативно реагируют на сообщения дежурного о происшествиях", – пояснил Геннадий Кузнецов.

Кто-то жалуется на самокатчиков?

На самокатчиков жалуются, в первую очередь, пешеходы, отметил Геннадий Кузнецов. Самокатчики едут по тротуарам, и если на улице много пешеходов, то им "люди на колесах" мешают. Порой водители самокатов даже наезжают на пешеходов, отметил он.

Жалуются на нарушающих правила электросамокатчиков и водители обычных автомобилей, сказал Кузнецов. Ведь самокатчики нередко выезжают на дорогу.

Водитель самоката/ Фото: amic.ru

Что, если электросамокат попал в ДТП?

Если электросамокат столкнулся с каким-либо автомобилем, то два водителя либо договариваются о компенсации ущерба самостоятельно, либо же обращаются в ГИБДД для оформления всех документов. "Аварком" вызвать не получится, потому что у электросамокатчика нет страховки.

Если электросамокатчик поцарапал машину и скрылся, водителю стоит заявить о ДТП, обратиться в дежурную часть ГИБДД по номеру 391-090 либо 02, отметил Кузнецов. После этого сотрудники приедут на место, оформят ДТП и начнут разыскивать нарушителя.

"Когда самокат врезается в машину, все решается в гражданском порядке. Если водителю не возвращают деньги на месте, он пойдет в суд и будет подавать заявление о возмещении ущерба. Лучше при аварии сразу обратиться в ГИБДД, а там уже все подскажут", – отметил Кузнецов.

Электросамокатчиков можно найти по камерам?

Глава отдела пропаганды отметил, что у самокатов нет номеров, и автоматически штрафы им не начисляют. "Пробить" такие самокаты по номерам также нельзя. Однако на камеры видеонаблюдения они попадают, и по этим записям самокаты можно отследить.

Идентифицировать конкретный самокат можно, если обратиться в компанию, которая его предоставляет. У фирм есть данные, с какого аккаунта заказали транспортное средство и в какое время. По словам Кузнецова, ГИБДД сотрудничает с компаниями, и они делятся необходимыми данными.

Электросамокаты / Фото: amic.ru

Какие травмы получают электросамокатчики на дороге?

По словам Геннадия Кузнецова, водители электросамокатов после аварий с машинами получают различные травмы – ушибы, переломы, сотрясения и даже тяжелые увечья. Впрочем, травмы электросамокатчиков мало чем отличаются от тех, которые получает обычный пешеход после наезда машины, отметил Кузнецов.

Чаще всего увечья электросамокатчики зарабатывают, когда нарушают правила, а именно переезжают дорогу по пешеходному переходу, едут по средней или левой полосе, перестраиваются или поворачивают налево. ДТП с самокатами на пешеходных переходах – самое частое явление, отметил он.

"Пешеходный переход рассчитан на пешеходов, а не на транспорт, водитель не успевает среагировать на внезапно вылетевшего электросамокатчика. Управляющий самокатом должен убедиться в безопасности движения, понять, что его пропускают, спешиться и пройти пешеходный переход пешком", – рассказал Кузнецов.

Если на пешеходном переходе сбили электросамокатчика – как правило, водитель автомобиля не виноват. Однако впереди будет судебное разбирательство, отметил Кузнецов.

"Будет возбуждено либо уголовное, либо административное дело по ДТП, а потом установлен виновник аварии. Если водитель не имел возможности предотвратить наезд на электросамокатчика и это будет доказано, то виновником будет водитель самоката. Нужно изучить показания свидетелей, видеоматериалы с камер и с регистраторов, провести экспертизу, чтобы понять, с какой скоростью ехал водитель, принимал ли какие-то меры, чтобы затормозить и избежать столкновения. Виновность определяют специалисты", – пояснил Геннадий Кузнецов.

А если самокат неисправен, его водитель будет виновен?

В таком случае надо будет проводить расследование и изучать техническое состояние электросамоката, отметил он. Оно покажет, предоставил арендатор неисправный самокат или техника поломалась в процессе поездки, отметил Кузнецов.

"В теории компания может быть виновата в том, что предоставила клиенту неисправный самокат. Ведь она должна постоянно проверять их состояние. Но не могу сказать, будет ли компания оплачивать водителю расходы, если ДТП произошло из-за самоката. ГИБДД же пока за состоянием самокатов не следит, и не знаю, будет ведомство в этом участвовать или нет", – пояснил начальник отдела пропаганды ГИБДД.

Людям рассказывают о новых правилах?

Да. Сейчас ГИБДД ведет пропагандистскую работу, рассказывает о новых правилах в СМИ и проводит беседы в школах.

"Правила знать необходимо. Но сейчас проблема в том, что самокаты очень легко доступны. Просто встал и поехал. Встать может любой, а правила знают не все. Пытаемся это исправить, призываем людей к сознательности, выставляются баннеры, ролики, раздаются листовки, детские закладки и так далее. Всеми методами пытаемся донести наши требования до людей", – сказал Кузнецов.

ДПС/ Фото: amic.ru

Компании, предоставляющие электросамокаты, тоже рассказывают своим клиентам о правилах дорожного движения, отметил начальник отдела пропаганды барнаульского ГИБДД.

"Мы сотрудничали с компаниями, еще когда в городе появились первые фирмы, они разработали памятки о безопасности и сделали ролик о безопасном управлении, который включается, когда арендуешь самокат. И еще на самокатах есть заламинированные памятки. Компании, предоставляющие самокаты, тоже заинтересованы в безопасности самокатов и охотно идут навстречу нам", – пояснил Геннадий Кузнецов.

По словам начальника отдела пропаганды, в будущем ГИБДД намерена уделять больше внимания электросамокатчикам и делать все, чтобы их пользователи знали правила дорожного движения и соблюдали их.

Когда ввели правила для электросамокатов?

С 1 марта в России ввели правила для электросамокатов. Так, в ПДД появилось понятие "средство индивидуальной мобильности". К ним относятся транспортные средства с двигателем, которые имеют одно или два колеса. К СИМ относятся электросамокаты, моноколеса, электроскейтборды, гироскутеры и схожие устройства.

По правилам, максимальная скорость езды на электросамокате – 25 километров в час. На самокате можно ездить по пешеходным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедных зон и полосам для велосипедистов. По проезжей части позволяется двигаться лишь по правому краю в один ряд по ходу движения, если на дороге нет велосипедной или велопешеходной дорожки или по ней нельзя двигаться. Максимальная скорость на дороге – не более 60 километров в час. Подробнее о ПДД для электросамокатах можно прочитать здесь.