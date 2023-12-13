Двух сибирских чиновников обвинили в убийстве собаки

В произошедшем разбираются правоохранительные органы

13 декабря 2023, 12:42, ИА Амител

В Кемеровской области зоозащитница обвинила в убийстве собаки замглавы Таштагольского района и еще одного чиновника, пишет "Сибдепо".

Поводом стало видео, на котором мужчины тащат в салон автомобиля труп собаки. Активистка заявила, что неоднократно выдвигала предположения и причастности замглавы к "массовым убийствам собак".

"На данный момент я сообщила в полицию, сейчас буду писать заявление. Прошу всех неравнодушных к судьбе животных также писать заявление в полицию, в прокуратуру", – написала она.

В администрации Таштагольского района сообщили, что женщина содержит приют для бездомных животных и давно конфликтует с местной властью по поводу обращения с бездомными животными.

Также пояснили, что у происходящего на видео есть предыстория: сотрудникам администрации сказали, что в соседнем дворе лежит мертвая собака, поэтому они подъехали на машине и забрали труп для дальнейшего кремирования.