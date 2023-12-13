Двух сибирских чиновников обвинили в убийстве собаки
В произошедшем разбираются правоохранительные органы
13 декабря 2023, 12:42, ИА Амител
В Кемеровской области зоозащитница обвинила в убийстве собаки замглавы Таштагольского района и еще одного чиновника, пишет "Сибдепо".
Поводом стало видео, на котором мужчины тащат в салон автомобиля труп собаки. Активистка заявила, что неоднократно выдвигала предположения и причастности замглавы к "массовым убийствам собак".
"На данный момент я сообщила в полицию, сейчас буду писать заявление. Прошу всех неравнодушных к судьбе животных также писать заявление в полицию, в прокуратуру", – написала она.
В администрации Таштагольского района сообщили, что женщина содержит приют для бездомных животных и давно конфликтует с местной властью по поводу обращения с бездомными животными.
Также пояснили, что у происходящего на видео есть предыстория: сотрудникам администрации сказали, что в соседнем дворе лежит мертвая собака, поэтому они подъехали на машине и забрали труп для дальнейшего кремирования.
"В произошедшем разбираются правоохранительные органы. Считаем, именно они должны дать оценку событиям", – добавили в администрации.
13:50:27 13-12-2023
живодёры!
14:27:45 13-12-2023
Да и пёс с ней.
14:37:27 13-12-2023
Да уж, смешно наврали, прямо у нас чиновники трупы вывозят, ага. Летом тоже в нашу администрацию звонили, концы искали, кто убирать должен сбитых животных, месяц лежало, чиновники только футболить могут
15:17:13 13-12-2023
Гость (14:37:27 13-12-2023) Да уж, смешно наврали, прямо у нас чиновники трупы вывозят,... Ну не написали же в чьём дворе лежал труп собака, а если это двор главы района?
14:46:49 13-12-2023
Вот это молодцы. Все говорят, а они делают. Такого чиновника и в президенты можно.
14:47:31 13-12-2023
Еще одна зоошизанутая
15:08:28 13-12-2023
А если собака покусает ребенка, то главе дадут еще больший срок. Все что может муниципалитет, это кастрировать собаку и вернуть "в среду обитания". А какая разница, с яйцами или без бродячая собака загрызет чьего - то ребенка? Полиции нужно разбираться в первую очередь с теми, кто плодит бродячих собак.
17:28:20 13-12-2023
Гость (15:08:28 13-12-2023) А если собака покусает ребенка, то главе дадут еще больший с... Пока детей избивают и убивают стаи подростков, а вы все собак боитесь, а вдруг укусит. Нет дела собакам до людей,им бы хоть как то выжить на этих улицах. Шансы нарваться детям на толпу отморозков или быть сбитым машиной пьяного водителя или лихача намного выше, чем на собаку, которая может покусать. По моему внимание общества отвлекают от других проблем, ведь проще обвинить собак в чем либо, чем решать проблемы инфляции, подростковой преступности, безработицы и т.д. А наши люди ведутся как на уловки правительственных мошенников.
17:57:25 13-12-2023
Вот знаете, на НАС лично подростки ни разу не нападали. А собаки кусали. Ребенка на детской площадке в три года. И после этого я категорически против собак без ошейников и намордников! Видеть не хочу этих шавок на детских площадках!
18:27:21 13-12-2023
Гость (17:57:25 13-12-2023) Вот знаете, на НАС лично подростки ни разу не нападали. А со... Ага, еще и заминусуй. Совсем с ума посходили со своими шавками! На людей готовый кидаться из-за этих блохастых.
15:18:30 13-12-2023
Сам отстрел не попал на видео, но можно только порадоваться появлению, наконец, таких неравнодушных чиновников.
16:31:58 13-12-2023
В городе бродячим собакам не место. Да и крупным домашним тоже делать нечего.
17:54:32 13-12-2023
Почему живодеры? НЕТ видео, где эту собаку убивают. Есть только, где ее труп убирают с дороги. А как она умерла - естественной смертью или кто-то сбил ее - не ясно! А женщина просто неадекватная, раз обвиняет человека на основе своих фантазий.
19:05:25 13-12-2023
Бесхозных собак быть не должно. Хоть стреляйте, травите, жрите наконец. Но в населенных пунктах этой заразы быть не должно.