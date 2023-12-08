Собака депутата разорвала лицо ребенку. В полиции отказались возбуждать дело

Пес оторвал мальчику кусок щеки и часть кожи на затылке

08 декабря 2023, 11:00, ИА Амител

Telegram-канал "Плохие новости 18+"

В Саратове собака местного депутата разорвала лицо шестилетнему ребенку, сообщает Telegram-канал "Плохие новости 18+".

Мальчик гостил у бабушки на даче. Он пошел в соседний дом, чтобы позвать друга погулять.

"На соседнем участке на ребенка набросился пес и оторвал ему кусок щеки и затылка", – отмечает канал.

Примечательно, что этот участок даже не был огорожен. Также, по словам мальчика, он не думал, что у собаки такая длинная цепь.

Родители пострадавшего ребенка обратились в полицию, однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Хозяин собаки – депутат.