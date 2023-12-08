Собака депутата разорвала лицо ребенку. В полиции отказались возбуждать дело
Пес оторвал мальчику кусок щеки и часть кожи на затылке
08 декабря 2023, 11:00, ИА Амител
Telegram-канал "Плохие новости 18+"
В Саратове собака местного депутата разорвала лицо шестилетнему ребенку, сообщает Telegram-канал "Плохие новости 18+".
Мальчик гостил у бабушки на даче. Он пошел в соседний дом, чтобы позвать друга погулять.
"На соседнем участке на ребенка набросился пес и оторвал ему кусок щеки и затылка", – отмечает канал.
Примечательно, что этот участок даже не был огорожен. Также, по словам мальчика, он не думал, что у собаки такая длинная цепь.
Родители пострадавшего ребенка обратились в полицию, однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Хозяин собаки – депутат.
11:13:54 08-12-2023
Вобще это ужасно. Но - собака на цепи, участок чужой... Причем здесь хозяин депутат, за детьми следить надо, чтобы по чужим участками не шарились.
12:06:45 08-12-2023
Гость (11:13:54 08-12-2023) Вобще это ужасно. Но - собака на цепи, участок чужой... Прич... Вы с ума сошли? Следить надо за собаками! Участок не огорожен, цепь длинная. А если почтальон зайдет? Или соседка? Что, всех можно порвать под предлогом, что это МОЙ участок?
12:24:48 08-12-2023
Гость (12:06:45 08-12-2023) Вы с ума сошли? Следить надо за собаками! Участок не огороже... А если грабители зайдут ? Все верно написал первый комментатор. И совсем не важно, кто хозяин собаки. Не стоит заходить на чужую территорию. Вот , если бы пес сорвался с цепи - тогда пусть отвечает.
13:06:10 08-12-2023
Гость (12:24:48 08-12-2023) А если грабители зайдут ? Все верно написал первый коммента... Если грабители зайдут- вы их пальцем тронуть не смеете (по закону). Сколько уже народу сидит "за превышение обороны"...
13:49:49 08-12-2023
Гость (13:06:10 08-12-2023) Если грабители зайдут- вы их пальцем тронуть не смеете (по з... Поэтому собак и держат для охраны. Чтоб не повадно было искателям приключений.
13:19:08 08-12-2023
Гость (12:24:48 08-12-2023) А если грабители зайдут ? Все верно написал первый коммента... Вы так ко всем соседям относитесь? Сразу убиваете? Вы очумели там, что-ли?
13:24:56 08-12-2023
Гость (13:19:08 08-12-2023) Вы так ко всем соседям относитесь? Сразу убиваете? Вы очумел... Нечего по чужой территории шастать.
15:12:11 08-12-2023
Гость (13:24:56 08-12-2023) Нечего по чужой территории шастать.... Тогда к тебе ни скорая помощь не приедет, ни пожарная. САМ туши и реанимируйся.
13:31:33 08-12-2023
Гость (13:19:08 08-12-2023) Вы так ко всем соседям относитесь? Сразу убиваете? Вы очумел... Соседи, если вхожи в дом, точно знают, что там собака. Я это как человек, выросший в частном доме вам говорю
13:53:07 08-12-2023
Гость (13:19:08 08-12-2023) Вы так ко всем соседям относитесь? Сразу убиваете? Вы очумел... Если б ты была моей соседкой, моя собака б тебя опознала.
15:13:33 08-12-2023
Гость (13:53:07 08-12-2023) Если б ты была моей соседкой, моя собака б тебя опознала. ... А врачей скорой помощи? А пожарных? А участкового? почтальона? или еще кого (не вора).
16:20:48 08-12-2023
Гость (15:13:33 08-12-2023) А врачей скорой помощи? А пожарных? А участкового? почтальон... Когда ждут скорую - собаку закрывают. Почтовый ящик вешают вне досягаемости собаки. Вы как с луны свалились
22:58:32 08-12-2023
Гость (16:20:48 08-12-2023) Когда ждут скорую - собаку закрывают. Почтовый ящик вешают в... Нет, спасибо, к вам мы не приедем. Скорая и пожарные.
11:24:42 08-12-2023
Кто же его посадит, он же ДЕПУТАТ!
11:53:07 08-12-2023
Гость (11:24:42 08-12-2023) Кто же его посадит, он же ДЕПУТАТ!... Правильно. Сказано же: своих не бросаем.
11:35:19 08-12-2023
Как прокомментировал эту ситуацию сам депутат? Ребенка однозначно жалко, но, требуется качественная проверка !
11:59:53 08-12-2023
Какие депутаты, такие и их собаки
16:33:48 08-12-2023
Гость (11:59:53 08-12-2023) Какие депутаты, такие и их собаки... и многих покусали депутаты?
12:00:02 08-12-2023
Значит если бы не депутат были бы другие призывы и следственный комитет с Бастрыкиным во главе?
12:15:56 08-12-2023
А когда бандиты врываются в дом и хозяина сажают в тюрьму за превышение самообороны- это как называется? А тут даже участок не огорожен и пацан никакой угрозы не представлял. Но если депутат - так можно и собаками "электорат" (быдло) травить, и на пешеходных переходах машиной переехать при случае, если такая фантазия случится...
13:32:41 08-12-2023
Гость (12:15:56 08-12-2023) А когда бандиты врываются в дом и хозяина сажают в тюрьму за... фантазия - это у вас. Причем дикая. Причем здесь "машиной переехать"? человек зашел на чужой участок, собака на цепи. Собака для охраны, она не понимает, ребенок или нет. Заходить на чужую участок нельзя. Точка. Друг - сын депутата? или мальчик про пошел по чужому участку куда-то?
15:14:24 08-12-2023
Гость (13:32:41 08-12-2023) фантазия - это у вас. Причем дикая. Причем здесь "машиной пе... Если собака - агрессивная дура, ее пристреливают.
15:56:18 08-12-2023
Гость (15:14:24 08-12-2023) Если собака - агрессивная дура, ее пристреливают. ... В данном случае собака не агрессивная дура. Она выполняла свою прямую обязанность - сторожить и чужих не пускать. А депутат виноват, забор реально должен быть.
22:59:33 08-12-2023
Гость (15:56:18 08-12-2023) В данном случае собака не агрессивная дура. Она выполняла св... Умная собака на шестилетнего ребенка не кинется. А это явная дура.
18:25:37 08-12-2023
Гость (13:32:41 08-12-2023) фантазия - это у вас. Причем дикая. Причем здесь "машиной пе... "Машиной переехать" - это был случай с депутатом и ребёнком((((
12:43:22 08-12-2023
а зачем ребенок поперся на чужой участок?
13:36:14 08-12-2023
Гость (12:43:22 08-12-2023) а зачем ребенок поперся на чужой участок? - Читать умеешь? Участок не огорожен! А пацаны всю жизнь везде лезут. Убивать их за это?
14:54:57 08-12-2023
Гость (13:36:14 08-12-2023) ... А не надо лезть туда, где опасно. В шахту лифта, в трансформаторную будку, на крышу поезда, во двор где собака на цепи сидит
15:15:49 08-12-2023
Гость (14:54:57 08-12-2023) А не надо лезть туда, где опасно. В шахту лифта, в трансформ... Он не лез, там НЕОГОРОЖЕНО было. Если на участке дура-собака, ставьте забор, запирайте ворота на замок.
15:31:39 08-12-2023
Гость (14:54:57 08-12-2023) А не надо лезть туда, где опасно. В шахту лифта, в трансформ... Трансформаторная будка должна быть закрыта. Не будет закрыта и туда залезут - получит тот, кто ее не закрыл. Доступа в шахту лифта обычно тоже нет. А если будет по щелчку пальцев - по шапке получит тот, кто не содержит имущество в порядке. Что лазить на крышу поезда опасно, предупреждают таблички и дяди-полиционеры, которые гоняют желающих туда залезть. Так что дядя-депутат тоже должен был огородить свой двор, где у него опасное для окружающих животное. И табличку повесить.
15:08:43 08-12-2023
Гость (12:43:22 08-12-2023) а зачем ребенок поперся на чужой участок?... Написано же, к другу поиграть.НО и участок должен быть огорожен, кто знает, что это участок, а не проходной двор.
15:22:13 08-12-2023
гость (15:08:43 08-12-2023) Написано же, к другу поиграть.НО и участок должен быть огоро... когда я в детстве ходила к своим друзьям, я точно знала у кого из них во дворе собака, где она сидит, агрессивная ли, какой длины у нее цепь. и как пройти по двору, чтобы она не достала. Это значит, что мальчик шел на этот участок впервые. Друг не предупредил о том что у них собака?. Или друг вообще не здесь живет, а мальчик просто поперся на чужой участок?
15:48:10 08-12-2023
Гость (15:22:13 08-12-2023) когда я в детстве ходила к своим друзьям, я точно знала у ко... Опять домыслы... Вы, наверное, из тех старушек, что косточки перед подъездом обмусоливает всем окружающим.
17:00:59 08-12-2023
Гость (15:48:10 08-12-2023) Опять домыслы... Вы, наверное, из тех старушек, что косточки... какие домыслы? Нормальные вопросы
15:16:33 08-12-2023
Гость (12:43:22 08-12-2023) а зачем ребенок поперся на чужой участок?... А ты зачем сюда приперся? в лоб хочешь? А мальчик друга пришёл позвать на улицу.
13:25:11 08-12-2023
Слов нет на депутата, вернее есть, но неприкосновенный этот член гор.думы г.Саратов.
14:58:36 08-12-2023
Если верить тексту ,1. мальчик знал, что на участке живет собака на цепи. 2. Пошел через участок, не смотря на то, что там собака. 3. Подошел близко к собаке, не ожидая , что цепь длинная. (ну не 40 же метров цепь у собаки). 4. Собака выполняла свою работу, охраняла участок от непрошенных гостей
15:26:27 08-12-2023
Гость (14:58:36 08-12-2023) Если верить тексту ,1. мальчик знал, что на участке живет с... 5. Участок с агрессивным животным должен был быть огорожен, и должны были висеть таблички. Либо собака должна была быть в вольере. Если вы попадете на стройку, которая была никак не обозначена и доступ на стройплощадку был открыт, то случись чего, по закону навешают строителям. Так же и тут - на участке опасность, значит, хозяин должен был позаботиться о том, чтобы посторонние по участку не гуляли.
16:33:14 08-12-2023
Гость (15:26:27 08-12-2023) 5. Участок с агрессивным животным должен был быть огорожен, ... а вы откуда знаете, что таблички не было?. как вы узнали, что собака агрессивная? Почему-то вспомнилось. Был у моих соседей пес. Звали его , кажется Амур. Жил на цепи. Внешность грозная, но добрейшее животное. Даже чужих людей не облаивал, мог только зализать до потери пульса. Но вот одного мальчишку с нашей улицы терпеть не мог. Как только видел его, аж свирепел. И однажды выяснилось, что этот мальчишка, каждый раз проходя мимо забора, кидал в него палки и камни. Я не утверждаю что здесь такая же ситуация. Но если ты знаешь, что на участке живет собака (а не знать у ее существовании невозможно, собаки лают), то зачем ты туда идешь?
23:01:07 08-12-2023
Гость (16:33:14 08-12-2023) а вы откуда знаете, что таблички не было?. как вы узнали, чт... А если не знаешь? Если помощь нужна или еще что? Теперь можно нападать?
23:02:48 08-12-2023
Гость (13:32:41 08-12-2023) фантазия - это у вас. Причем дикая. Причем здесь "машиной пе... Дура, значит, собака, раз не видит, кто перед ней - взрослый или шестилетный ребенок.