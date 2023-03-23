Двух сибирских губернаторов могут отправить в отставку в ближайшее время

В числе кандидатов на увольнение фигурируют главы Красноярского края и Хакасии

23 марта 2023, 12:20, ИА Амител

Два сибирских губернатора в скором времени могут покинуть свои посты. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на источники.

Первый возможный кандидат – глава Красноярского края Александр Усс. Одной из основных его проблем называют низкие рейтинги. При этом однозначно об отставке губернатора источники издания не говорят, так что Усс может остаться на своём посту.

Также сообщается, что пост может покинуть губернатор Хакасии Валентин Коновалов. При этом рассматривается другой сценарий, при котором Коновалов на выборах будет соперничать с Сергеем Соколом, участвующим сейчас в СВО.