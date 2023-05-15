Двух змей сфотографировали на Речном вокзале в Барнауле

На камнях грелись две особи

15 мая 2023, 19:55, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

На барнаульском Речном вокзале местный житель сфотографировал двух ужей.

"Ужики на Речном вокзале прям под ногами проползли", – приводит слова горожанина телеграм-канал "В курсе 22".

На опубликованном фото видно двух греющихся на камнях особей: одна чёрная, другая посветлее. У обоих при этом характерные жёлтые пятна на шее.

Отметим, что в Алтайском крае чаще всего встречаются два вида змей: ядовитые гадюки и неядовитые ужи.