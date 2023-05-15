Двух змей сфотографировали на Речном вокзале в Барнауле
На камнях грелись две особи
15 мая 2023, 19:55, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
На барнаульском Речном вокзале местный житель сфотографировал двух ужей.
"Ужики на Речном вокзале прям под ногами проползли", – приводит слова горожанина телеграм-канал "В курсе 22".
На опубликованном фото видно двух греющихся на камнях особей: одна чёрная, другая посветлее. У обоих при этом характерные жёлтые пятна на шее.
Отметим, что в Алтайском крае чаще всего встречаются два вида змей: ядовитые гадюки и неядовитые ужи.
20:14:18 15-05-2023
Ужей увидел, тоже мне достижение. Пусть в Панкрушиху и окрестности съездит, полюбуется на гадючий заповедник вдоль Бурлы и в Алеусском заказнике